Paestum Wine Fest Business, appuntamento al 2027

Di
Pietro Pizzolla
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Paestum Wine Fest Business guarda già al futuro annunciando le nuove date del più grande salone del Centro e del Sud Italia, in programma 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2027.

Tre giornate dedicate al vino italiano che confermano l’evento, ideato da Angelo Zarra con la direzione di Alessandro Rossi, come centro del B2B del settore e punto di incontro tra cantine, consorzi, buyer e professionisti della filiera.

La manifestazione chiude la XV edizione con bilancio positivo e si riconferma piattaforma di dialogo, formazione e relazioni commerciali, sempre più orientata al networking tra aziende vitivinicole, operatori Ho.Re.Ca., trade internazionale e mondo della comunicazione enologica.

Al centro della programmazione tornano masterclass e momenti di approfondimento guidati da alcune delle firme più autorevoli della critica, del giornalismo e della sommellerie italiana, da sempre vocazione naturale del Paestum Wine Fest Business come osservatorio sulle tendenze del vino e del mercato.

Prosegue inoltre l’impegno nella formazione delle nuove generazioni, con il coinvolgimento degli studenti degli istituti alberghieri e degli istituti agrari in percorsi di incontro e confronto diretto con aziende e professionisti del settore, contribuendo a rafforzare il legame tra scuola, cultura del vino e mondo del lavoro.

Con la XVI edizione, il Paestum Wine Fest Business continua a consolidare il proprio ruolo di hub strategico per il vino italiano, capace di mettere in relazione imprese, mercati e nuove generazioni della filiera.

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