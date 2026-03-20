Conservatorio, il nuovo CdA, Acocella nuovo presidente

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Redazione Gazzetta di Salerno
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Mercoledì 18 marzo 2026, presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione, guidato dal neo presidente Ing. Vittorio Acocella.

Durante la seduta, i membri del Consiglio hanno avviato il percorso di programmazione strategica per il triennio 2026-2029, gettando le basi per le future attività istituzionali del Conservatorio.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
Presidente: Ing. Vittorio Acocella
Direttore: Prof. Fulvio Artiano
Rappresentante dei Docenti: Prof. Demetrio Trotta
Rappresentante degli Studenti: Alessandro Tino
Esperto di amministrazione nominato dal MUR: Dott.ssa Annalisa Spera

Nel corso della riunione, il Cda ha proceduto alla nomina della vicepresidente nella persona della dott.ssa Annalisa Spera.

“Ringrazio di cuore il consiglio di amministrazione per la scelta operata. Sono orgogliosa ed emozionata nell’assumere il ruolo di vicepresidente, con l’impegno a sostenere e a coadiuvare il Presidente Vittorio Acocella in tutte le attività che ci vedranno impegnati per il prossimo triennio alla guida di una istituzione, il Conservatorio Martucci, fiore all’occhiello dell’alta formazione salernitana e campana. Dal canto mio posso assicurare presenza, impegno e disponibilità a sostenere il presidente, il direttore Fulvio Artiano e l’intero Cda, mantenendo centrato il focus soprattutto sul benessere degli studenti e dell’intera classe docente”, ha dichiarato la dott.ssa Spera.

Ulteriori dettagli sulle linee programmatiche saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa dedicata.

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