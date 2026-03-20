I giovani del Sud e il Mare Nostrum, incontro ad Amalfi a cura della LUISS

Il rapporto Sud e Mare Nostrum e la necessità di costruire la futura classe dirigente lungo il bacino del Mediterraneo.

E’ questo il filo conduttore della giornata di studi promossa dalla Luiss School of Government, in collaborazione con il Comune di Amalfi, in programma sabato 21 marzo 2026 presso l’Arsenale della Repubblica di Amalfi dove si parlerà di giovani, prospettive e nuove sfide.

L’incontro dal titolo «I giovani del Sud e il Mare Nostrum: Costruire la classe dirigente del Mediterraneo», si propone di esplorare le opportunità per le nuove generazioni nel contesto strategico del Mediterraneo ora più che mai attenzionato per effetto degli ultimi sviluppi legati alla crisi in Medio Oriente. Del rapporto tra Mezzogiorno e Mediterraneo e in particolare delle condizioni da creare per la formazione delle nuove generazioni prima che queste siano proiettate verso ruoli chiave dello scacchiere politico-economico ne discuteranno esperti, docenti universitari, rappresentanti politici ed esponenti della società civile invitati dalla Luiss School of Government ad Amalfi per dar vita a un momento di riflessione anche alla luce dei recenti accadimenti.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, del Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, e, in videocollegamento, dell’Assessore alla Cultura della Regione Campania, Ninni Cutaia, sono previsti gli interventi di Paola Adinolfi dell’Università degli Studi di Salerno; Maria Elena Cavallaro, professoressa di storia delle relazioni internazionali presso la Luiss; Pietro Cum, direttore generale Elis e Giulia Genuardi, direttrice Enel Foundation. I lavori, moderati dal giornalista e conduttore radiofonico Giancarlo Loquenzi, proseguiranno con gli interventi di Antonio Gozzi, presidente Federacciai e special advisor di Confindustria con delega all’autonomia strategica europea, Piano Mattei e competitività, e Fabrizio Saggio consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le conclusioni saranno invece affidate a Gaetano Quagliariello, Dean Luiss School of Government.

«Per il secondo anno consecutivo la Luiss School of Government sceglie Amalfi per parlare di giovani del sud e Mare Nostrum. – dice il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Un’occasione importante di riflessione per “leggere” i fenomeni del nostro tempo e le complesse dinamiche geopolitiche in atto, attraverso il contributo di speaker di primo piano».

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