Restituire legalità a Salerno: questa è la direzione che abbiamo scelto e per la quale continueremo a lavorare con determinazione

Il recupero di 27 alloggi popolari rappresenta un passo concreto nella direzione della giustizia sociale e della tutela dei cittadini e delle cittadine. Restituire queste abitazioni alla legalità significa affermare un principio fondamentale: i diritti devono essere garantiti a chi ne ha realmente bisogno, nel rispetto delle regole e delle graduatorie.

Si tratta di un risultato importante, frutto di una sinergia efficace tra istituzioni, che dimostra come la collaborazione possa produrre effetti reali e tangibili per la comunità. Per questo esprimiamo un sentito ringraziamento all’Assessora Claudia Pecoraro, al Commissario Prefettizio Vincenzo Panico e alla Polizia Municipale di Salerno per l’impegno, la serietà e il senso delle istituzioni dimostrati.

Questi interventi segnano un cambio di passo chiaro: la tutela della cittadinanza torna al centro dell’azione pubblica attraverso scelte concrete, che mettono insieme legalità e giustizia. Gli alloggi recuperati saranno assegnati a chi ne ha diritto, offrendo risposte attese da tempo a tante famiglie.

Nessuno verrà lasciato indietro. Questo è il metodo di lavoro che ci appartiene: lavorare insieme, con responsabilità e visione, questo stesso modus operandi è quello che vogliamo perseguire per costruire una città più giusta, più equa e più vicina ai bisogni reali delle persone. Restituire legalità significa restituire dignità, e questa è la strada che continueremo a seguire.

NOTA STAMPA DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI SALERNO

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