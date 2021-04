Ordine dei Medici, assemblea venerdì 30 al Saint Joseph Resort.

Si terrà venerdì 30 aprile 2021, alle 10, presso il Saint Joseph Resort di via Salvatore Allende 66, l’Assemblea annuale degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, per l’approvazione deI Bilancio consuntivo 2020 e di quello preventivo 2021.

“Si tratta di un appuntamento importante per la continuità amministrativa e gestionale dell’Ordine – ricorda il Presidente dell’Ordine Giovanni D’Angelo –

La presenza dei colleghi è opportuna e gradita perché l’Assemblea diventi anche un momento significativo di comunione e condivisione della politica sanitaria del nostro Ente, organo sussidiario del Ministero della Salute”.

La premiazione dei medici e odontoiatri con 40, 50 e 60 anni di laurea, che tradizionalmente si svolge nel giorno dell’assemblea annuale, per

ragioni di sicurezza sanitaria, è prevista invece nel mese di settembre, emergenza sanitaria permettendo.

L’Assemblea Ordinaria Annuale degli iscritti all’Ordine è indetta ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, con il seguente Ordine del giorno: relazione del Consigliere Tesoriere; relazione del Presidente dei Revisori dei Conti; approvazione del Conto Consuntivo 2020; approvazione del Bilancio di Previsione 2021; relazione del Presidente.

Verranno adottate le misure di distanziamento interpersonale, nonché le modalità previste dalla normativa vigente nazionale e regionale. Gli iscritti non potranno essere accompagnati da familiari, fatto salvo che non siano affetti da patologie che richiedano assistenza. Tutti dovranno essere muniti di mascherine e ottemperare alle disposizioni di sanificazione e controllo della temperatura. Se ci si troverà in zona rossa sarà obbligatorio munirsi di autocertificazione per gli spostamenti.

È richiesta la conferma di partecipazione da inviare all’indirizzo email protocollo@ordinemedicisalerno.it, per favorire l’accoglienza e l’adozione delle misure preventive di contenimento da contagio da COVID19, secondo le disposizioni vigenti.

I documenti afferenti il bilancio sono visionabili dal sito dell’Ordine: https://www.ordinemedicisalerno.it