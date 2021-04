Firestone ROADHAWK: Garanzia di qualità?

Pensate per un attimo di dover prendere l’auto e partire improvvisamente senza preavviso e fuori piove: vi sentireste al sicuro con le vostre gomme? Se la risposta è no, siete nel posto giusto: andiamo alla scoperta delle Firestone ROADHAWK.

I pneumatici Firestone Roadhawk hanno ricevuto l’ambita certificazione da parte di TÜV SÜD, il maggiore istituto indipendente europeo specializzato nel testare tecnologie associate a ruote e pneumatici. Dai test è risultato che le ROADHAWK offrono un’ottima percorrenza in strada, affidabilità per le auto di tutti i giorni e uniscono ad un alto livello di sicurezza una estrema capacità performante. Tanto più rilevante se consideriamo che, a differenza della maggior parte degli pneumatici, con le Roadhawk l’aumento del deterioramento, anzichè comportare minor confort, minore stabilità e spazi di frenata piu lunghi, ci consente di continuare a guidare in totale sicurezza. Possiamo senza obra di dubbio dire che, con questi penumatici, ad un aumento del deterioramento non corrisponde una riduzione a livello delle prestazioni.

Dalla comparazione dei molteplici test effettuati da Autobild, Adac, Autozeitung ad altri è emerso che questi pneumatici offrono, su strade asciutte, un’ottima manovrabilità e un breve spazio di frenata. Anche la manovrabilità sul bagnato risulta eccezionale mentre lo spazio di frenata sul bagnato non è certamente un loro punto di forza. Pur offrendo livelli di drenaggio dell’acqua elevati questi pneumatici hanno, tra i loro punti deboli, proprio la resistenza all’aquaplaning che risulta essere sotto la media dei diretti competitor. È curioso il dato sulla rumorosità: se all’interno dell’abitacolo queste gomme offrono un elevato valore di confort che si traduce anche in una bassa rumorosità, dall’altra, all’esterno, il livello di rumorosità di questi pneumatici è un dato a sfavore, sopratutto in corsa, tanto da trasformarsi in uno svantaggio nel momento della valutazione globale delle nostre Firestone Roadhawk. Infine diamo un occhiata ad un dato che gli automobilisti tengono in grande considerazione: i costi. Le Roadhawk offrono, quella che si definisce, una scarsa resistenza al rotolamento, ovvero la capacità delle gomme di non opporsi al rotolamento su strada, questa capacità si traduce in bassi consumi di carburanti. Di contro però questi pneumatici hanno una durata, in termini di chilometraggio, inferiore alla media delle gomme della stessa fascia di prezzo, cosa che questa che unita al prezzo, non tra i più economici della categoria, crea qualche dubbio sugli automobilisti al momento dell’acquisto.

Riassumiamo le caratteristiche a favore e quelle a sfavore di questi pneumatici

Pro :

-Ottima manovrabilità su strade asciutte

-Eccezionale manovrabilità sul bagnato

-Spazio di frenata breve su strade asciutte

-Scarsa resistenza al rotolamento/basso consumo di carburante

-Great water drainage

Contro

-Livelli elevati di rumore in corsa

-Resistenza all’aquaplaning sotto la media

-Spazio di frenata più lungo su strade bagnate

-Basso chilometraggio

Non possiamo dimenticare che negli ultimi anni questi pneumatici hanno portato a casa alcuni importanti riconoscimenti:

Il premio Autobild 2021 per la migliore manovrabilità sull’asciutto

3 premi Adac: sulla sicurezza, per la migliore manovrabilità e per la migliore frenata sul bagnato.

La casa produttrice Firestone, sul mercato da oltre 30 anni, è rinomata per la superba qualità costruttiva infatti sono molte le scuderie che si sono affidate e si affidano ad essa in gara. La sicurezza di aver montato uno pneumatico che non teme le elevate prestazioni rende più tranquilli anche i piloti che possono concentrarsi sulla gara senza ulteriori preoccupazioni. Ma l’azienda manifatturiera americana non dimentica il mercato automobilistico dei suv e delle utilitarie volendo regalare sensazioni meravigliose alla guida, cercando di elevare le normali auto a un surrogato delle macchine competitive, non dimenticando i fattori essenziali del consumo sia delle gomme che del carburante, non intaccando la sicurezza assoluta.

Nonostante il prezzo di base non sia esattamente il più basso della categoria, possiamo dire che, tutto sommato, è accettabile dato le prestazioni ottimali in quasi tutti i test. Cercando Firestone su Gommemigliorprezzo , per esempio, ci si può rendere conto che comunque i prezzi sono assolutamente accessibili al grande pubblico degli automobilisti. Il punto di forza di questi pneumatici resta la loro capacità di mantenere un costante livello di prestazioni dall’inizio alla fine della loro vita su strada, cosa questa che assicura agli utenti tranquillità e sicurezza alla guida.

In conclusione se vuoi viaggiare al sicuro con un comfort perfetto senza rumori, e in totale sicurezza in ogni occasione, queste sono le gomme adatte a te.