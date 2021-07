Orchestra Filarmonica Campana, omaggio a Morricone domenica 1 al Castello Fienga di Nocera.

Entra nel vivo ad agosto la nuova programmazione estiva dei concerti dell’Associazione Filarmonica Campana con il cartellone “ViviMusica2021“.

Il 1 agosto alle ore 21.30 nel Castello Fienga di Nocera Inferiore è la volta di uno speciale Omaggio a Ennio Morricone con il concerto Tempo di Cinema con protagonisti l’Orchestra Filarmonica Campana, il soprano Luana Lombardi e il direttore astigiano Silvano Pasini.

In programma le colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema, come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, L’avventuriero, C’era una volta in

America.

Il concerto Tempo di Cinema, oltre ad essere patrocinato dal Comune di Nocera Inferiore

e dall’Assessorato alla Cultura è sostenuto dal Ministero della Cultura.

Sarà un viaggio musicale del tutto nuovo nell’affascinante panorama delle colonne sonore di

Morricone che hanno attraversato il nostro immaginario collettivo e che hanno contribuito a fare la storia del cinema. Un omaggio che è un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, una serata che rappresenta un tributo doveroso dedicato a un grandissimo musicista, compositore e arrangiatore italiano. Tre caratteristiche non scontate. Siamo infatti di fronte a un grande artista e un grande uomo che ha portato l’eccellenza e la bellezza culturale nel mondo, ma non solo. A lui

dobbiamo la capacità di creare un’identità del cinema italiano, fondendo in un tutt’uno le melodie e le immagini dei film di Sergio Leone. Ma ricordiamoci che il vincitore di due premi Oscar ha scritto partiture per ogni genere musicale, dal jazz alla dodecafonica alla musica leggera, perché negli anni Sessanta ci sono tanti pezzi, come Se telefonando e Il mondo, di cui lui ha firmato le musiche.

Morricone ha sempre saputo creare una particolare empatia con il cinema, e proprio per questo le pellicole con la sua musica sono diventate patrimonio di generazioni intere.

L’ingresso per il pubblico è limitato a 200 posti per vie delle misure anticovid e per accedere bisogna prenotarsi inviando una mail ad info@filarmonicacampana.it oppure chiamando al numero 3493925763. Si ringrazia i partner dell’evento: Optocare, Pizzeria ‘O Sarracin, Vanity Luxury, Vicidomini Aniello srl.