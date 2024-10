Orchestra Filarmonica Campana a San Giorgio

Sabato 19 Ottobre alle ore 20.00 nella Chiesa di San Giorgio il primo appuntamento a Salerno dei tre previsti durante questo autunno. Il concerto chiude la stagione 2023/2024 dell’Orchestra Filarmonica Campana ed è denominato “Visioni Serene”, con in programma musiche di due fari del classicismo musicale: Franz Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven.

I due oltre ad essere correlati dal periodo storico hanno contrasti e relazioni notevoli a partire dal fatto che Haydn fu maestro di Beethoven.

Il loro incontro avvenne a Bonn nel 1792, Beethoven in quell’occasione ebbe modo di sottoporre uno dei suoi lavori ad Haydn che ne rimase talmente colpito da accettare di dargli lezioni a Vienna. Haydn all’epoca era il più importante rappresentante vivente del classicismo e quindi della tradizione compositiva e nel 1790 aveva raggiunto il culmine della sua carriera. I due compositori furono in un certo senso come lo Zenit e il Nadir del classicismo, ma una cosa li accomunava entrambi: l’amore per la forma sonata. Haydn dunque insegnò a Beethoven i segreti della forma sonata. Gli insegnamenti di Haydn, tuttavia, furono fondamentali per Beethoven e questo si percepisce nitidamente nella sua scrittura. I brani scelti per questo concerto rappresentano per entrambi i compositori una sorta di visioni artistiche interiori più serene, specialmente la Quarta Sinfonia di Beethoven che ci parla di uno sguardo al passato, alla storia: con quel suo ripercorrere, con ostentata sicurezza, i cammini indicati appunto da Haydn. Di quest’ultimo ascolteremo il concerto per violoncello e orchestra n. 1, interpretato dallo spagnolo Damian Martinez, sul podio il direttore ospite Nurhan Arman, al debutto con OFC. Biglietti in vendita sulla piattaforma online di Posto Riservato (€ 11,00), per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione visitare il sito www.filarmonicacampana.it.

IL SOLISTA

Damian Martinez è riconosciuto dalla critica per la sua “sensibilità espressiva” e il “suono squisito”, è stato premiato in competizioni internazionali in Francia, Spagna e Portogallo. Ha effettuato tournée in Francia, Germania, Italia, Inghilterra, Stati Uniti, Finlandia, Svezia, Marocco, Pakistan, Sri Lanka, Lituania, Estonia, Giappone, Colombia, Ecuador, Israele, Canada, Corea del Sud e Cina. È un artista esclusivo della Warner Classics per il quale ha registrato “Rapsodia del Sur”, “Rojo”, “Hypnotik”, “Spirit of Casals” ed “Essential Saint – Saëns”.

IL DIRETTORE

Nurhan Arman ha registrato per First Edition Records, Educo Records, Radio Moscow, Polish Broadcasting, Czech Radio, KBS of Korea, TRT of Turkey, Lithuanian TV, Armenian TV, PBS negli Stati Uniti. Tra le varie orchestre ha diretto la Moscow Philharmonic, Belgrade Philharmonic, Arpeggione Kammerorchester, Deutsche Kammerorchester Frankfurt, Filarmonika Moldova, Volgograd Symphony, Orchestra Sinfonica Georges Enescu, Orchestra Sinfonica Bratislava, Orchestra da Camera Milano Classica, Orchestra della Fondazione Tito Schipa, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica Grosseto, Orchestra Da Camera Firenze, Orchestra Sinfonica Giace.