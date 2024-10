Premio Charlot all’Università giovedì 17

Giovedì 17 ottobre, alle ore 11:00, presso l’Aula A di Economia (Stecca D) dell’Università degli Studi di Salerno, si terrà un incontro speciale dedicato alla presentazione del Premio Charlot, organizzato dal Comune di Salerno e sostenuto dalla Regione Campania attraverso Scabec, prestigiosa manifestazione culturale che celebra il mondo del cinema e della comicità, ispirata al celebre personaggio di Charlie Chaplin.

L’evento è organizzato in collaborazione con la cattedra di Diritto privato dell’Università e il Laboratorio di Turismo e Spettacolo DiTas, a testimonianza dell’impegno dell’ateneo nel promuovere il dialogo tra cultura, spettacolo e didattica. Il Premio Charlot, fondato per valorizzare il talento nel mondo dello spettacolo, ha sempre unito tradizione e innovazione, riscuotendo un vasto consenso di pubblico e critica.

Ad aprire l’incontro sarà l’introduzione del Prof. Avv. Domenico Apicella, figura di spicco della cattedra di Diritto privato, che offrirà una riflessione sull’importanza della cultura dello spettacolo e del turismo nel contesto giuridico e sociale contemporaneo.

Interverranno poi Claudio Tortora, direttore artistico del Premio Charlot e figura chiave dell’organizzazione dell’evento, Valentina Tortora, Gianluca Tortora e Roberto Vargiu, che offriranno spunti sull’evoluzione del premio e il suo impatto sul panorama culturale nazionale e internazionale.

L’incontro rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire i legami tra mondo accademico e spettacolo, promuovendo il turismo culturale come leva strategica per lo sviluppo del territorio. Il dialogo tra esperti e studenti offrirà spunti di riflessione su come il settore dello spettacolo possa diventare volano per la crescita economica e sociale del nostro Paese.