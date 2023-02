Opportunità e pericoli nello spendere Bitcoin e cripto nelle attività quotidiane

Blockchain e cripto valute sono già diventate all’ordine del giorno. Tuttavia, a parte alcuni settori web specifici come il casinò online senza AAMS che accettano Bitcoin, il pagamento con monete digitali non è ancora molto diffuso. Oggi sono molte le persone che si chiedono come possono spendere le loro cripto valute. In questo articolo cerchiamo di fornire qualche suggerimento su come usare le valute digitali nella vita di tutti i giorni.

Suggerimenti per la spesa giornaliera in cripto valute

L’acquisto con bitcoin è diventato una delle opportunità di investimento più ambite. Oggi sono già milioni le persone in tutto il mondo che lo investono e lo scambiano attivamente contro altre valute digitali. Bitcoin si è trasformato dall’essere un insolito tipo di denaro utilizzato da un piccolo gruppo di persone ad essere entrato di fatto nell’economia mondiale.

Da qualche tempo, anche alcuni brand sono stati incoraggiati ad accettare le cripto valute. Un esempio concreto arriva dalla vicina Croazia dove la catena di supermercati Konzum ha annunciato che i suoi negozi accetteranno nove cripto valute per il pagamento online. Konzum accetterà Bitcoin e altre cripto per alimentari, prodotti per l’igiene, articoli per la casa e molti altri oggetti.

Nello specifico, le cripto valute che saranno accettate in questi negozi includono Ether (ETH), Bitcoin cash (BCH), EOS, DAI, Ripple (XRP), stellar lumen (XLM), Tether (USDT) e USDC. Konzum è la più grande catena di supermercati in Croazia, con poco più di 700 negozi aperti e uno staff di 10.000 dipendenti. L’azienda ha sede a Zagabria e fa parte del Gruppo Fortenova, il più grande produttore e rivenditore di prodotti alimentari nella regione dei Balcani. Il marchio ha negozi anche in Bosnia Erzegovina e in Serbia.

I principali vantaggi dell’utilizzo di BTC includono un maggiore anonimato, transazioni transfrontaliere veloci a tariffe minime e ulteriori livelli di sicurezza. Ancora più importante, è decentralizzato, come molte altre cripto valute, il che significa che nessun organo centrale lo governa. Questo rende BTC una cripto valuta trasparente ed equa, ma presenta anche un paio di aspetti negativi.

In questo articolo troverai i principali problemi riscontrati dagli utenti di cripto valute con il denaro digitale e alcuni dei luoghi più famosi che accettano cripto valuta.

Le sfide per chi vuole usare Bitcoin nella vita quotidiana

Forse la più grande sfida per gli utenti è il fatto che le cripto valute sono volatili. Il prezzo del bitcoin potrebbe salire e scendere di centinaia di dollari in un giorno. Questo genera spesso difficoltà per la pianificazione del budget e per spendere i propri fondi digitali.

Un’altra sfida è l’aspetto legale delle valute digitali. La maggior parte dei paesi in tutto il mondo non ha escogitato un quadro legale per l’utilizzo delle cripto valute. Ciò che li ostacola è che BTC e altre monete sono state create per rendere anonime le transazioni e seguire le loro regole interne piuttosto che essere incorporate nel sistema finanziario e legale di ogni paese.

Nonostante le continue sfide, sempre più persone usano quotidianamente BTC, grazie alla semplice comodità di poter inviare e ricevere rapidamente fondi da chiunque nel mondo.

Utilizzo di cripto valuta sul web

Sai cos’è un Bitcoin Pizza Day? È fondamentalmente la data del primo acquisto registrato con bitcoin. È il giorno che molti appassionati di bitcoin considerano importante nella storia delle cripto valute. Questo giorno fu la prima volta che qualcuno acquistò un prodotto (una pizza, in questo caso) utilizzando BTC. In poche parole, è il giorno in cui BTC è stato riconosciuto come denaro.

Al giorno d’oggi, ci sono migliaia di aziende che accettano cripto valute sul web. Puoi acquistare una vasta gamma di beni e servizi con i tuoi BTC. La cosa migliore è che il numero di aziende che accettano BTC crescerà nel tempo e anche altre popolari valute digitali potrebbero essere accettate. Ad esempio, ETH, la seconda cripto più popolare, è accettata anche in molti negozi online.

5 aziende che accettano Bitcoin offline

Diamo un’occhiata ad alcune delle aziende più famose al mondo che hanno deciso di accettare bitcoin.

Starbucks

Starbucks non accetta BTC direttamente, ma è associato a un’applicazione di trading chiamata Bakkt, che consente di utilizzare bitcoin per comprarti una tazza di caffè. Bakkt, infatti, ha collaborato anche con diverse altre società e ha permesso ai propri clienti di pagare in cripto.

Microsoft

Microsoft è stata in realtà uno dei primi ad adottare le cripto, poiché ha iniziato ad accettare pagamenti in Bitcoin per varie app e altri servizi nel 2014 e lo fa da allora. Si possono persino acquistare giochi su Xbox utilizzando le valute elettroniche. L’operazione si basa sull’uso di un codice QR, generato dall’opzione Paga con Bitcoin. Il negozio genererà il codice da scansionare con il portafoglio bitcoin e far avvenire la transazione.

Tesla

Nel marzo 2021, Elon Musk ha annunciato che Tesla avrebbe iniziato ad accettare bitcoin, una grande notizia. Tuttavia, solo due mesi dopo, la popolare azienda ha smesso di accettare BTC, promettendo di riavviare l’iniziativa una volta eseguita un’accurata due diligence. In altre parole, anche se Tesla non accetta cripto in questo momento, probabilmente lo farà nel prossimo futuro come ha fatto nel recente passato.

PayPal

Il portafoglio elettronico più popolare ha iniziato ad accettare pagamenti in bitcoin già nel 2014. Di recente, ha anche una piattaforma incentrata sulle cripto valute in cui è possibile acquistare, vendere e detenere cripto, incluso Bitcoin. In altre parole, PayPal è passato dall’essere solo un portafoglio elettronico a un vero e proprio portafoglio di cripto. Oltre al bitcoin, il portafoglio accetta anche Ether, Litecoin e Bitcoin Cash.

Virgin Galactic

La compagnia di voli spaziali ha iniziato ad accettare bitcoin già nel 2013 ed è stata una delle prime grandi aziende a farlo. In altre parole, per chi vuole ottenere un biglietto per lo spazio ed essere uno dei pochi umani a vivere questo viaggio, è possibile farlo con i bitcoin.

Conclusione

Il numero di aziende che accettano cripto valute per i pagamenti è in rapido aumento e ci stiamo muovendo verso l’adozione di massa di questo nuovo tipo di denaro. Se hai BTC o altre cripto valute in giro, sentiti libero di esaminare le opzioni disponibili e spendere!