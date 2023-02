Scaldiamo Salerno, raccolta di generi di conforto per famiglie bisognose da giovedì 16 a sabato 18.

Il Ramo di Salerno de La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con

sede in Via Cantarella 1/n quartiere Pastena, nell’ambito in un programma cristiano di

aiuti umanitari e di sostegno economico agli individui e alle famiglie bisognose, ha

organizzato una distribuzione, a titolo gratuito, di indumenti invernali usati per persone

indigenti.

L’iniziativa, simbolicamente nominata: “SCALDIAMO SALERNO”, si svolgerà

in Piazza Vittorio Veneto (zona Stazione FS) nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 2023 dalle

ore 10:00 alle ore 18:00.

Si ringrazia l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno che ha

approvato e sostenuto la proposta.