Salernitana, c’è ancora Nicola a dirigere l’allenamento.

Questa volta il patron Iervolino non farà passi affrettati. Non ha ancora trovato una soluzione la crisi tecnica della Salernitana che, dopo il ko di Verona, è intenzionata a cambiare allenatore.

Davide Nicola è arrivato con largo anticipo al centro sportivo dove sta dirigendo regolarmente la seduta di allenamento.

Il presidente Danilo Iervolino e il ds Morgan De Sanctis sono a Roma per valutare i possibili successori del tecnico piemontese.

La certezza è che non arriverà l’esonero fino a quando non ci sarà l’intesa totale con il nuovo allenatore. In pole position ci sarebbe Giuseppe Iachini. Ma nella lista ci sono anche Francesco Farioli, Paulo Sousa e Leonardo Semplici.