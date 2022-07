On Waves, continuano gli appuntamenti all’Arena del Mare di Cetara.

Accolta con entusiasmo, da pubblico e visitatori, l’arena sul mare On Waves, al porto di Cetara, è il nuovo palcoscenico dei grandi eventi estivi, nel cuore della Costiera Amalfitana, in grado di ospitare fino a 592 spettatori lungo i suoi 720 metri quadri di lunghezza . Completamente immersi nell’atmosfera del borgo, andranno in scena gli ultimi due appuntamenti di luglio: venerdì 29, dalle 21, lo spettacolo di teatro-canzone Penna, chitarra e cilindro, dedicato a Giorgio Gaber, Rino Gaetano, Fabrizio De André, a cura di Giacomo Casaula (voce), Davide Trezza (chitarra), Andrea Barone (tastiere), Luca Masi (basso), Vincenzo Gigantino (batteria) e Stefano Torino (chitarra). La penna di De André, la chitarra di Gaber, il cilindro di Gaetano: tre formule diversissime, ma al contempo simili che raccontano le nostre relazioni, il nostro modo di sentire e di essere, la vita. Una magia unica e possibile solo attraverso la musica. Uno straordinario collage di canzoni e di pennellate d’epoca, eppure attualissime. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. A seguire, sabato 30 luglio, alle 22, l’atteso concerto di Cristina Donà, nel suo deSidera Tour 2022. Considerata una delle voci più originali del panorama musicale italiano, Cristina ha contribuito a definire la nuova stagione del rock di matrice mediterranea, diventando una delle poche artiste italiane capaci di “rivaleggiare” con le grandi colleghe che all’estero hanno reinventato il modello di interprete e autrice. Sempre in grado di rinnovarsi, la Donà è divenuta prima punto di riferimento, poi figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani. Lo spettacolo è a cura di Frangenti – Cetara Arts Festival, la rassegna di teatro e musica diretto da Vincenzo Albano. Ingresso 15 euro. E’ possibile acquistare i biglietti dai portali autorizzati Go2.it e Ticketone.it in prevendita.

Il ciclo di eventi On Waves, inseriti nella programmazione di Le Notti Azzurre 2022, è promosso da Regione Campania e Camera di Commercio Salerno, in collaborazione con Forum dei Giovani e Amici del Forum di Cetara.

