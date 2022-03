Olivia Trummer trio con Fabrizio Bosso venerdì 1 a Il Moro Jazz Pub di Cava.

In esclusiva regionale, venerdì 1 aprile alle ore 22.00 sul palcoscenico del Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni (Sa), la cantante, pianista e compositrice tedesca Olivia Trummer presenta il suo il nuovo album “For You”, uscito il 4 marzo per Warner Music.

Ospite della rassegna MoroInJazz, Oliva Trummer sarà in concerto in trio, con Rosario Bonaccorso al contrabasso, Nicola Angelucci alla batteria. Una serata jazz impreziosita dal suono magico della tromba di Fabrizio Bosso.

Il nuovo lavoro di Olivia Trummer “For You”, il cui album omonimo è pubblicato da Warner Music Italy, raccoglie il frutto del lavoro e delle esperienze degli ultimi anni e le trasforma in un invito ad accrescere la comprensione di sé in tutte le sfaccettature e ad abbracciare il cambiamento come valore. Pur essendo chiaramente jazz nella sua creazione e nella sua essenza, For You irradia anche l’immediatezza del pop, del gospel e dell’RnB, evocando a volte i cantautori degli anni Settanta.

Ad accompagnarla in questo viaggio due fuoriclasse del panorama jazzistico italiano: Rosario Bonaccorso è contrabbassista di grande esperienza ed eleganza, con alle spalle quarant’anni di attività̀ come leader e come sideman di artisti internazionali. Conosciuto e amato per il suo suono, le sue composizioni e le sue profonde capacità comunicative, a volte aggiunge allo strumento anche la sua voce calda ed espressiva.

Il batterista e compositore Nicola Angelucci è diventato uno dei più stretti collaboratori di Olivia sin dal loro primo incontro, nel 2016. Descritto da Benny Golson come “il miglior batterista d’Europa”, entusiasma il pubblico e i musicisti allo stesso modo con la sua eleganza ritmica, le sue multiformi dinamiche e la sua empatica presenza sul palco. Recente l’uscita del suo ultimo album Changes, interamente dedicato a sue composizioni.

Ritmicamente e armonicamente intrecciati, il trio esplora e rende sempre più “liquidi” i confini tra jazz e “good pop”, sorprendendo chi ascolta per la leggerezza della musica e, nel contempo, la sua densità̀ e profondità̀ lirica, ancor più impreziosita dal magico suono della tromba di Fabrizio Bosso: ogni canzone si sforza di aprire una porta su un futuro migliore e contemporaneamente apre una finestra sull’universo artistico genuino e intrigante di Olivia Trummer.

Olivia Trummer, pianista, compositrice e cantante tedesca, nasce in una famiglia di musicisti e sviluppa il suo rapporto con la musica come fosse una lingua madre, trovando in essa la miglior espressione per il proprio mondo interiore. Nel corso degli studi classici scopre la sua passione per la composizione e l’improvvisazione, che la porterà in seguito a volare oltreoceano per il Master’s Degree alla Manhattan School of Music di New York City. Le sue composizioni traggono ispirazione dal suo intero percorso, spaziando con naturalezza dalla classica al jazz fino alla sfera del singer-songwriter in cui, grazie all’innata eleganza della sua voce, morbida e versatile, Olivia crea un universo unico ed intensamente poetico.Vincitrice del prestigioso Jazz Award Baden-Württemberg nel 2019 è considerata a livello internazionale una delle più interessanti artiste della sua generazione.

Il concerto, venerdì 1 aprile con inizio alle ore 22.00, si terrà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria per gli spettatori.

Nella sala concerti e nelle sale interne, si accede solo ed esclusivamente con super Green Pass, con obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2.

Sala concerti completamente rinnovata #CovidFree con posti a sedere preassegnati e distanziati.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

0894456352 – 3403939561

WhatsApp: 3899688834

Corso Umberto I° (Centro Storico) – Cava de’Tirreni (Sa) dal giovedì alla domenica (chiuso il lunedì, il martedì e il mercoledì) #pubilmoro #ilmoro

www.pubilmoro.it