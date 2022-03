L’antieroe Marvel ‘Morbius’ arriva sugli schermi The Space Cinema in lingua originale.

In contemporanea con l’uscita ufficiale nelle sale italiane The Space Cinema propone la proiezione di ‘Morbius’, film basato sui fumetti Marvel creati da Roy Thomas e Gil Kane, in lingua originale.

‘Morbius’, lungometraggio diretto da Daniel Espinosa, racconta la storia del Dr. Michael Morbius (Jared Leto), un biochimico affetto da una rarissima malattia ematologica. Il protagonista per cercare di sopravvivere tenta di trovare una cura per il suo disturbo ma qualcosa nel suo esperimento va storto e si trasforma in una creatura oscura dalle abilità soprannaturali. Ed è così che il Dr. Morbius, incerto se assecondare la sua sete di sangue umano o di lasciarsi morire, si ritrova a dover imparare a controllare la creatura che vive dentro lui.

I multisala selezionati per questo appuntamento sono quelli di Milano Odeon, Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco). Per conoscere la programmazione di ‘Morbius’ e rimanere aggiornati sui prossimi titoli in versione originale basta visitare la sezione dedicata alla rassegna Hear My Voice, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice