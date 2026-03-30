Okkio alla schiena, campagna di prevenzione per studenti

Prende il via, su impulso dell’ASL Salerno – UOSD Prevenzione della Salute, diretta dalla Dott.ssa Rosa Zampetti, l’iniziativa di prevenzione posturale ‘Okkio alla schiena’. Il progetto, rivolto ai giovani studenti della città, si focalizza sulla valutazione della postura per l’identificazione precoce di eventuali asimmetrie o deviazioni della colonna vertebrale.

Il Gruppo Forte partecipa con entusiasmo in qualità di partner, aderendo all’iniziativa e mettendo a disposizione competenze e professionalità a supporto del percorso avviato dall’ASL.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di un team multidisciplinare altamente qualificato: per il Gruppo Forte saranno impegnati il Responsabile del Centro Scoliosi, Dott. Francesco Forte, insieme alla Dott.ssa Mariateresa Della Fera e alla Dott.ssa Tina Franco. Il lavoro si svolgerà in stretta sinergia con Dott. Francesco Perna e con le fisioterapiste della ASL, Dott.ssa Antonella Capasso e Dott.ssa Maddalena Pellegrino, sotto il coordinamento della UOSD Prevenzione della Salute.

“Come Gruppo Forte, siamo felici di collaborare con l’ASL Salerno, per la salute dei ragazzi della nostra città – dichiara il Dott. Francesco Forte. – Il mio team di fisioterapisti sarà nelle scuole per effettuare valutazioni della postura in modo da individuare precocemente ragazzini a rischio di sviluppare patologie. Identificare precocemente una deviazione della colonna significa intervenire con efficacia prima che la crescita si completi.”

Conferenza di presentazione: martedì 31 marzo, ore 9.00 – IC Salerno “G. Vicinanza” (plesso A. Pirro).

Le giornate di valutazioni posturali si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Salerno “G. Vicinanza” – plesso A. Pirro, secondo il seguente calendario:

•31 marzo 2026;

•1, 15, 22 e 29 aprile 2026.

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