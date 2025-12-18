Notti Azzurre, Natale e Capodanno a Cetara

Cetara risplende di magia con le “Notti Azzurre” e la rassegna invernale che, ancora fino a febbraio, animerà il borgo della Costiera Amalfitana con un fitto programma di eventi pensati per le festività di grandi e piccoli. Un viaggio tra tradizioni natalizie, musica dal vivo, cinema, teatro, degustazioni, mercatini e appuntamenti dedicati alle famiglie e ai visitatori, per riscoprire il calore umano e il fascino del borgo marinaro anche nei mesi più freddi.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano i “Mercatini al Borgo”, in programma dal 20 dicembre, e fino al 4 gennaio in Largo Marina, a tenere compagnia per tutto il giorno, dalle 10 alle 22. Insieme al Forum dei Giovani, un percorso tra artigianato, street food e prodotti tipici locali che trasformerà il centro di Cetara in un vivace villaggio natalizio affacciato sul mare, con stand dedicati a creazioni artistiche, specialità gastronomiche e tante idee regalo. A solo pochi passi, ad arricchire l’atmosfera ci sarà il Presepe Vivente “Tra le vie degli antichi mestieri”, in scena il 29 e 30 dicembre con replica il 3 e 4 gennaio (ore 18), nel Borgo Storico di San Giacomo per dare vita a spettacoli di artisti di strada ed eventi legati alla cultura tradizionale costiera. Un itinerario suggestivo tra i vicoli, con scene dedicate alla Natività, ai mestieri di una volta e alle degustazioni di piatti tradizionali, per raggiungere il sagrato della Chiesa di San Pietro Apostolo. La seconda metà del calendario delle Notti Azzurre prenderà il via sabato 20 dicembre con un doppio appuntamento: alle 16, nella Sala Ave Maria, per una “Tombolata AC” a cura dell’Azione Cattolica, e alle 19, per il “Concerto di Natale” nella Chiesa di San Pietro Apostolo. Domenica 21 dicembre, dalle 10, Largo Marina ospita “Aspettando Babbo Natale”, con giochi e intrattenimento per i bambini. La vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, sarà scandita dalla Santa Messa, alle 23.30 nella Grotta di Largo Marina, per vivere insieme il momento solenne della nascita del Bambino Gesù e la calata della stella cometa. Dal 25 al 28 dicembre e l’1 gennaio, la Compagnia Teatrale Cetarese porta in scena “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta (Sala Benincasa, ore 20), un classico che coniuga ironia e tradizione. Gran finale, il 31 dicembre, Cetara saluterà il 2025 per prepararsi ad accogliere il 2026 già dalle 12 con il grande Capodanno in piazza: musica live, spettacoli, brindisi e tanta allegria in Largo Marina, per un lungo aperitivo fino alle 20. Il nuovo anno si apre giovedì 1 gennaio con “Mercatini in Musica”, col tributo a Ligabue (ore 20), seguito dal live music della band Skizzekea il giorno dopo, venerdì 2 gennaio, sempre alla stessa ora in Largo Marina. Lunedì 5 gennaio, torna “Aspettando la Befana”, con attività e sorprese per i bambini (ore 10), mentre venerdì 9 gennaio sarà il momento della “Super Tombolata” a cura del Forum dei Giovani (Sala Benincasa, ore 18). Il Natale è anche solidarietà, domenica 11 gennaio (ore 19), la Chiesa di San Pietro Apostolo ospiterà lo “Spettacolo di Beneficenza” dell’Azione Cattolica. Il mese proseguirà con il “CineForum for Kids” (venerdì 16, 23 e 30 gennaio) e con il ritorno di “Calice” e le sue masterclass il 23 gennaio, sempre alla Torre Vicereale negli spazi del Museo Cantina, per l’ultimo appuntamento dedicato agli appassionati della buona tavola, per discutere di gastronomia, enologia e dei tanti abbinamenti cibo-vino possibili con l’ingrediente principe, la colatura di alici. Sabato 17 gennaio, spazio alla cultura con il Premio letterario “…e adesso raccontami… Natale” ideato da Alfonso Bottone, alla Sala Benincasa (ore 18), che come ogni anno premierà le migliori opere letterarie e visive dedicate al periodo natalizio. La rassegna si concluderà a febbraio con gli ultimi appuntamenti di “CineForum for Kids (venerdì 6, 13, 20 e 27) e le proiezioni cinematografiche dedicate ai bambini e le loro famiglie. «Le Notti Azzurre rappresentano un momento speciale per la nostra comunità – afferma il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica – Un’occasione per valorizzare le tradizioni, accogliere visitatori e vivere insieme il borgo anche d’inverno. Cetara è un luogo che sa offrire calore, bellezza e autenticità in ogni stagione. A nome dell’Amministrazione comunale auguro a tutti un sereno Natale e un Nuovo Anno ricco di pace, speranza e condivisione».

