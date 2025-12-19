Droga, Carabinieri arrestano spacciatore a Pontecagnano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
I Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito dall’Arma, l’uomo è stato trovato in possesso di alcune decine di grammi di cocaina, oltre al materiale ritenuto idoneo al confezionamento della droga.

Inoltre, nel corso del controllo sarebbero stati rinvenuti 110 euro in contanti, somma considerata provento dell’attività di spaccio.

L’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti.

