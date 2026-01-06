Non proprio niente, le poesie di Agostino Rizzo

Giovedì 8 gennaio, nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, verrà presentata la raccolta di poesie di Agostino Rizzo, intitolata “Non proprio niente”.
Interverranno l’ex presidente della Provincia di Salerno Alfonso Andria, l’antropologo Paolo Apolito e il Prof. Luigi Montella, docente di Letteratura Italiana all’Università del Molise.
Saranno presenti anche Maria Luigia, Giovanni, Francesco ed Elena Rizzo
