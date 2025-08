Ncc, Sky Road 236 sbarca a Salerno insieme a Uber

Il Sud riparte anche dalla mobilità. Sky Road 236, tra le principali realtà italiane nel settore del noleggio con conducente (NCC), sbarca in Campania con il lancio ufficiale del servizio a Napoli e Salerno, prima flotta partner di Uber operativa nel Mezzogiorno.

Una novità che rivoluziona l’accesso al trasporto privato in due delle città italiane più visitate, portando un’alternativa affidabile, digitale e attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Dopo Milano, Firenze e Roma, l’arrivo di Sky Road 236 nel Sud rappresenta un tassello fondamentale della strategia nazionale dell’azienda: oltre 60mila corse al mese, una struttura professionale con oltre 250 dipendenti assunti stabilmente, un modello industriale che punta sulla qualità e sull’innovazione.

«Il turismo è la chiave dello sviluppo per il Sud – spiega Riccardo Serpe, Ceo di Sky Road 236 – ma senza servizi adeguati rischia di essere un’opportunità incompiuta. Per noi, arrivare in Campania significa contribuire concretamente a rendere l’esperienza di viaggio più semplice, comoda e sicura, per chi viene da fuori ma anche per chi qui vive ogni giorno».

Il servizio si propone infatti come un’integrazione intelligente al trasporto esistente: utile nelle fasce orarie serali, in aree meno collegate e in momenti di picco turistico. Non una concorrenza ai taxi, ma un ampliamento dell’offerta con standard certi e controllabili: prenotazioni via app, pagamento tracciabile, veicoli recenti e personale formato.

«Il nostro modello – continua Serpe – è basato su un’organizzazione solida e su un’attenzione reale al benessere dei lavoratori. Offriamo contratti regolari, turni equilibrati, incentivi sulla qualità del servizio. È così che si garantisce affidabilità ai clienti, giorno dopo giorno».

Il parco auto, composto da mezzi di ultima generazione e a basso impatto ambientale (molti ibridi), viene costantemente rinnovato. L’azienda guarda con interesse anche alla mobilità elettrica, mantenendo un approccio pragmatico basato su autonomia, performance e sostenibilità.

Con l’attivazione del servizio a Napoli e Salerno, Sky Road 236 rafforza il proprio ruolo di leader nel settore NCC e si candida a diventare un partner chiave per lo sviluppo del turismo e della mobilità urbana nel Sud, replicando anche qui un modello di successo già consolidato nel Centro-Nord.

