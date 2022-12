Natale Insieme, Orchestra Giovanile dei Salesiani di Caserta in concerto domenica 18.

L’Orchestra Giovanile dei Salesiani di Caserta nasce nel 2018 ad opera del M° Enzo Anastasio come un progetto educativo, oltre che musicale. I giovani musicisti sono allievi dell’istituto salesiano (dalla seconda elementare al quinto liceo), scuola NON ad indirizzo musicale, ed hanno imparato nel tempo libero a suonare uno strumento: la passione che li contraddistingue li ha portati a vincere due concorsi musicali internazionali per orchestre giovanili, e a confrontarsi in vari concerti con artisti affermati, con i quali hanno suonato (Aurelio Fierro jr, Monica Sarnelli, Greg Rega, Helen Tesfazghi, Federico Luongo, ecc…) e partecipare ad eventi prestigiosi come l’apertura del concerto di Ornella Vanoni nella 47^ edizione del “Settembre al Borgo” di Caserta e durante la festa della legalità Casertana nel 2019 affiancando la fanfara nazionale dei Carabinieri arrivando a circa 100 elementi sul palco. In occasione delle feste natalizie del 2019 hanno inciso un CD nello studio di registrazione Elios Recording con vari brani della tradizione antica e recente – arrangiati dal M° Anastasio – oltre ad alcuni brani pop/jazz del loro repertorio (standards americani e repertorio pop italiano) che hanno eseguito in una mini tournée in quell’anno. A maggio 2022 l’orchestra gira l’Italia per partecipare a concorsi di livello internazionale e si classifica sempre al primo posto nei concorsi per orchestre scolastiche di Pesaro, Scandicci, Frosinone, Foggia e Salerno. A novembre 2022 sono protagonisti di un servizio Rai nella trasmissione del tg3 Buongiorno Regione.

ENZO ANASTASIO: sassofonista e flautista napoletano, classe 1985, inizia gli studi classici al Conservatorio di Napoli, si diploma poi in sassofono classico e successivamente si laurea in jazz (laurea di II livello) con il massimo dei voti presso il Conservatorio G.Martucci di Salerno. Ha partecipato a numerosi master/corsi di perfezionamento di sax e improvvisazione (Dave Liebman, Bob Mintzer, Paul Jeffrey, Jean-Yves Formeau, Maurizio Giammarco, Max Ionata). Da circa 10 anni insegna sassofono ed educazione musicale prima nelle scuole medie e licei musicali statali, attualmente è docente di musica presso i Salesiani di Caserta e Napoli. Ha inciso 3 dischi da solista (di cui uno a Los Angeles) con la presenza di super ospiti come Eric Marienthal, Adam Rogers, Gregg Bissonette, Jimmy Earl, David Garfield, Cheryl Porter, Fabrizio Bosso, ecc. Ha inoltre registrato in numerosi dischi con vari artisti internazionali, vanta collaborazioni live, tournée e in studio con: Marracash, Geoff Westley, Mario Biondi, Lucio Dalla, Eric Marienthal, Frank Gambale, Gary Novak, Denny Dias, Lele Melotti, Joel Rosenblatt, Michael Baker, Luca Jurman, Massimo Moriconi, Eric Marienthal, Adam Rogers, David Garfield, Gregg Bissonette, Jimmy Earl, Mike Milles, Cheryl Porter, Ernesto Vitolo, Alan Sorrenti, Sal Da Vinci, Andrea Sannino, Jovine e tanti altri artisti.

PROGRAMMA MUSICALE DELL’APPUNTAMENTO DI SALERNO

• It’s beginning to look a lot like Christmas

• Santa Claus is coming to town

• Medley natalizio: quann’ nascett ninno-mo vene natale-Let it snow

• We wish you a merry Christmas

• Last Christmas

• Jingle Bells

• Medley Pino Daniele: Io vivo come te – Viento e terra

• Birdland (W.Report)

• Cicci and Bongy (Enzo Anastasio)

• Medley Battisti