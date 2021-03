Mud, pubblicate nuove regole per la presentazione, scadenza 16 giugno.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM con le istruzioni per la compilazione e la modulistica per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all’anno precedente (2020).

Il MUD resta articolato nelle consuete sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

Comunicazione Rifiuti Comunicazione Veicoli Fuori Uso Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, dunque, slitta al 16 giugno 2021, come previsto dall’art. 6 co. 2-bis della Legge di riferimento (L. 70/04).

CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MUD?

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi .

. Imprese ed enti, con più di 10 dipendenti , che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi , con un volume di affari annuo maggiore a 8000 Euro .

, con un volume di affari annuo . Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti conto terzi .

effettua a attività di . Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti .

ed che effettuano operazioni di . Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Sono inoltre tenuti alla dichiarazione MUD:

produttori di AEE

CONAI

soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei RAEE

soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.