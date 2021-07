Morrto don Comincio Lanzara, storico direttore della Colonia San Giuseppe, aveva 81 anni.

Curia salernitana in lutto per la scomparsa di don Comincio Lanzara. Aveva 81 anni e da giovane sacerdote ha avuto il ruolo di cerimoniere da Moscato, Pollio, Grimaldi e soprattutto Pierro, oltre ai primi anni di Moretti.

E’ stato sempre direttore della Colonia San Giuseppe e delle scuole cattoliche.

Insegnante di religione nelle scuole pubbliche. Direttore dell’Università Suor Orsola Benincasa. Attualmente ricopriva l’incarico di rettore della chiesa di San Giorgio a via Duomo.

Con lui è nata la Caritas Diocesana che prese visibilità soprattutto durante il terremoto del 1980 quando furono realizzati diversi centri della comunità nelle parrocchie che avevano avuto disastrate le chiese.

Si è spento nella sua casa a Salerno, dopo una vita dedicata totalmente al servizio della chiesa salernitana.