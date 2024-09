Miss Sud 2024 è Luisa Cozzolino

Nonostante un freddo e improvviso, il calore del Sud ha riscaldato l’ultima passerella del beauty contest nazionale eleggendo la sua nuova rappresentante. A Roccadaspide, domenica scorsa 15 settembre, Luisa Cozzolino, 19 anni di Marano di Napoli, è stata incoronata Miss Sud 2024.

È lei la vincitrice del concorso nazionale di bellezza ideato nel 2014 da Gino Stabile. «Ho partecipato per gioco alla tappa di Villammare e mi ritrovo Miss. Dedico questa vittoria a me stessa, al mio fidanzato e alla mia famiglia», ha commentato a caldo Luisa che, prima di questo momento non aveva mai calcato una passerella. Diplomata al liceo linguistico è un’insegnante di kickboxing, ma sul ring della bellezza ha sfoderato tutta la sua femminilità sbaragliando le altre 30 giovani aspiranti al titolo. In costume si gelava ma il numero 4 le ha portato fortuna.

«È una passione che avevo chiuso nel cassetto, ma sono pronta a rimettermi in gioco. Sto per iscrivermi all’università alla facoltà di scienze motorie, non ho intenzione di lasciare il mio lavoro ma colgo questa opportunità come il migliore dei piani B», ha detto la neo Miss. A lei tocca già un contratto di lavoro con la Giò Monte Models.

Il titolo di Ragazza in Jeans, riservato alle minorenni, è andato invece a Michelle Tozzi, 15 anni di Agropoli, giovane ma già abituata ai concorsi di bellezza. Per lei una borsa di studio offerta da TalentLab.

Ad ottenere la fascia di Miss Sud Cinema e Tv è stata invece Rebecca Guerra, 15 anni, di Roccadaspide, mentre Annamaria Cafasso, 16 anni, di Napoli, è stata eletta Miss Sud Moda Studios (la attende uno shooting fotografico professionale). Nella stessa serata sono state assegnate anche le fasce di Miss Sud Talenti a Michelle Silvestri, 18 anni, di Capaccio Paestum; Miss Sud Under 50 a Maria Elisabetta Celestri, 42 anni, di Mola di Bari; Miss Roccadaspide ad Alessia Palumbo, 18 anni, di Matinella di Albanella; Miss Eleganza a Aurora Coppola, 16 anni, di Roccadaspide; Miss Sorriso a Giada Del Percio, 15 anni, di Montecorvino Pugliano; Miss Sud Chiama Nord a Rossella Perrini, 27 anni, di Martina Franca; Miss Simpatia a Paola Malandrino, 18 anni, di Vatolla Miss Sud Selezione fotografica Regione Sicilia a Miriam Patruno, 21 anni, di Ragusa. Infine Miss Sud in Tour: le concorrenti che hanno totalizzato il maggior numero di presenze durante le tappe di selezione della Regione Campania sono state Emy Pennella, 16 anni, di Roccadaspide, Barbara Sonia Brenga, 45 anni, di Capaccio Paestum e Rebecca Guerra, 15 anni, di Roccadaspide.

Madrina del gran gala di moda e spettacolo condotto da Myriam Frecchi, speaker e conduttrice radiofonica di Isoradio, è stata Milena Miconi che, di rosso fasciata, è intervenuta più volte sulla scalinata per augurare buona fortuna alle giovane modelle in gara.

La Miconi non è stata l’unico volto noto nel parterre degli ospiti: con lei anche Ilaria Gallozzi e Andrea De Paoli, Bonas e Bonus di Avanti un altro, quest’ultimo nelle vesti di Presidente di Giuria. In prima fila, accanto al patron Stabile, Gabriele Iuliano il Sindaco di Roccadaspide che ha patrocinato la manifestazione. Premio alla Carriera 2024 che quest’anno andrà all’arciere Emanuele Calaiò.