Mirari, il libro di Antonella Casaburi finisce su Millionaire.

La rivista “Millionaire” parla di “Mirari”, il libro della scrittrice salernitana Antonella Casaburi

Nel numero di settembre della celebre rivista “Millionaire”, mensile milanese degli imprenditori italiani, la direttrice Eleonora Chioda ha pubblicato una lettera dell’ autrice di “Mirari”, la giovane docente e scrittrice salernitana Antonella Casaburi.

L’autrice, che da tempo vive tra Salerno e Roma, dichiara di essere da sempre lettrice della nota rivista, fonte insostituibile di stimoli per chiunque desideri realizzare i propri sogni, e raggiungere ambiziosi progetti.

La scrittrice proprio con la direttrice di “Millionaire” ha voluto condividere l’enorme soddisfazione che a pochi mesi dalla pubblicazione le ha regalato il suo esordio letterario: “Mirari”, il romanzo dall’evocativo titolo latino ambientato nel territorio di Salerno.

“Da ‘Millionaire’ ho tratto forza e coraggio di mollare tutto: lavoro e vita precedente… per dedicarmi al mio romanzo: ‘Mirari’. Follia? Sì. Quella costruttiva e dinamica che chi legge (e scrive) Millionaire può capire”, dichiara Antonella Casaburi. La stessa che accomuna i sei personaggi protagonisti de romanzo.

E non è mancata, entusiasta e incoraggiante, la risposta della direttrice di Millionaire” Eleonora Chioda: “Grazie, lei dà un senso al nostro lavoro. In bocca al lupo per il suo libro!”

“Un viaggio in treno. Sei sconosciuti. E un’amicizia inaspettata che stravolgerà ogni cosa.” È “Mirari”, il romanzo che parla dell’imprevedibilità della vita e della necessità di trovare il coraggio di compiere coraggiose scelte; quelle apparentemente folli decisioni che, sole, assecondando i nostri sogni, possono renderci felici.