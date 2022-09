…mi chiamano Mimì. Festa di Compleanno per Mia Martini, Sarah Falanga a Paestum sabato 24 ex Tabacchificio Cafasso.

Lo spettacolo teatrale …mi chiamano Mimì. Festa di Compleanno per Mia Martini già annunciato al Parco archeologico di Paestum per il 18 settembre andrà in scena sabato 24 settembre ore 20,30 nell’Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum (SA).

Le incertezze metereologiche hanno reso necessario cambiare data e location allo spettacolo che chiude la rassegna teatrale estiva Dal Mito a + Ꝏ 2022, in scena da agosto all’interno del Parco Archeologico di Paestum e Velia.

Su invito del Sindaco Franco Alfieri e degli assessori alla cultura Maria Antonietta Di Filippo e all’istruzione Mariarosaria Picariello, lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio teatrale per ragazzi che si svolgerà nella giornata di sabato 24 e coinvolgerà gli studenti delle scuole di Capaccio Paestum.

L’omaggio in prosa e musica alla star della canzone italiana Mia Martini va in scena con Sarah Falanga e la compagnia di Accademia Magna Graecia nella produzione di TEATRINEDITO: Christian Mirone, Giusy Paolillo, Marco Gallotti, Giulia Guglielmotti e i musicisti M° Raffaele Perfetto al pianoforte e M° Denis Citera alla batteria.

Il palcoscenico sarà arricchito dalla presenza dei nostri giovani studenti, che elaboreranno un intervento scenico semplice ma pregnante.

In allegato si invia la cartella stampa con la scheda spettacolo,

note di regia, locandina e foto di scena.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

“…Dal Mito a + Ꝏ” XII edizione – Rassegna teatrale

Dal 18 agosto al 24 settembre 2022

Parco Archeologico di Paestum Via Magna Graecia 917/919 – Capaccio Paestum (SA)

Area Archeologica di Velia Piazzale Amedeo Maiuri – Ascea (SA)

Ex Tabacchifio Cafasso Via Cafasso 21 – Capaccio Paestum (SA)