Mettiamo radici per il futuro, giovedì 5 con Legambiente.

Il circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” nell’ambito delle Micro Azioni Natalizie promosse da Sodalis ETS – CSV Salerno con la collaborazione della Cooperativa Sociale “Fili d’erba” e Associazione SaluteDonna organizza per il giorno 5 gennaio alle ore 10:30 presso il Centro Giovanile Polivalente di Arbostella un evento dedicato al futuro della città.

Durante l’iniziativa, che vede la partecipazione dell’Assessore alle politiche sociali e giovanili Paola de Roberto e dell’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella, si metteranno a dimora in uno spazio pubblico, alcuni alberi dedicati a tutti i bimbi nati nel 2022, rafforzando la richiesta di una urgente riforestazione urbana e richiamando la necessità di ottemperare alle disposizioni della legge 29 gennaio 1992 n. 113 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”.

La giornata verrà accompagnata da laboratori di letture e giochi di educazione ambientale. Verranno donati libri e altri materiali multimediali rivolti ai giovani, dedicati ai temi della sostenibilità ambientale che potranno essere fruiti dalle piccole biblioteche di book-crossing presenti nel centro per favorirne la circolazione e il libero scambio.

Per questo nuovo anno l’obiettivo del nostro circolo è quello di avvicinare realtà associative che si occupano di bambini/ragazzi nei vari aspetti (educativi, sanitari, ludici) come la Cooperativa Sociale Fili d’Erba, ente gestore del Centro “Arbostella” in convenzione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, che organizza laboratori e mette a disposizione spazi gratuiti per i giovani, e l’associazione Salute Donna, che offre un percorso di prevenzione alle donne, e che desidera guidare e supportare le mamme, i bimbi e le nuove famiglie nella straordinaria avventura della vita, col fine di instaurare e/o rafforzare sistemi di collaborazione, di promuovere la cultura ambientalista, supportando al contempo la richiesta di politiche, strumenti e azioni di ‘cura attiva’ nella nostra città.