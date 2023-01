La Speranza del Mar Mediterraneo

di Rosalba Ferraioli

Al via la manifestazione “MEDITERRANEO, MARE DI SPERANZA”, promossa e realizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Salerno, condivisa con l’assessore Paola De Roberto alle politichesociali del Comune di Salerno, l’ARCI, con il contributo dello Yachting Club di Diana De Bartolomeis e TOYS Center di Salerno. Tra i partecipanti: Antonio Giordano e Vincenzo Ferraioli, con le zampogne di D’ALTROCANTO, i Cori delle “Sound Ladies”, i tre Re Magi, la Madonna, SanGiuseppe, il Bambinello. La presentazione della manifestazione, a cura di Maria Rosaria Voccia di Seven Salerno è un avvenimento attesissimo in città, soprattutto dai bambini. Il corteo in costume rappresenterà l’Epifania della tradizione Cristiana, la manifestazionedelladivinità di Gesù ai tre Re Magi. I Magi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre approderannoal PortoTuristico “Masuccio Salernitano” alle 17.30 per la distribuzione dei doni ai bambini e al suonodelle zampogne e ciaramelle dei zampognari, si incammineranno a rendere omaggio alla Madonna, a San Giuseppe e al bambinello.

Oltre ai Re Magi, tra gli astanti, allieteranno la serata le “Sound Ladies” con cori natalizi, uninsieme nato tre anni fa dalla progettualità del M° Angelo Russo. Il gruppo tutto al femminilefaparte della Scuola di canto e di musica “Sound Music”.

Attraverso il contatto di una comunità ucraina e la presenza di alcuni bambini non accompagnati,recentemente sbarcati nel porto di Salerno, sarà offerto loro un momento di felicità in questi tempitristi di guerra e, a tal proposito il messaggio che si vuole trasmettere è porre l’attenzionesulproblema della guerra, della povertà e l’abbandono dei minori.

Il coordinatore della iniziativa l’avvocato Giampiero Meo, con alle spalle un bagaglio riccodi idee,ha raccolto alcuni doni/giocattoli per regalarli ai bambini presenti.

Avv. Meo, come è nata questa idea così particolare?

“La prima iniziativa che ho pensato ed attuato risale a circa otto anni fa. Da allora lospiritoeiprogetti nel segno della solidarietà sono rimasti attivi ed immutati negli anni. Io rappresentoGreenpeace, Giuristi per Ambiente e Lega Navale sede di Salerno, un connubio che si incontraecontinua a vivere attivamente e a diffondersi. Ci siamo sempre presentati come Ente moralechedeve stare in seno alla società per dare un minimo contributo, per sollevare le immagini erisvegliare le coscienze di tanta gente che ormai è abituata a convivere con brutti momenti, ai qualioggi non ci si fa più attenzione, mentre invece ci sono dei casi di solidarietà che bisogna sostenere.Come per le edizioni passate, ci siamo interessati dei minori delle Casa famiglia, specializzatanell’accoglienza di bambini per lo più abbandonati o allontanati dal nucleo familiare, otristementecon genitori arrestati. Quest’anno la situazione è diventata ancora più grave, sia per la guerrainUcraina che ha ampliato la platea di persone in difficoltà, sia per l’arrivo massiccio di migranti. Atal proposito, voglio evidenziare che quindici giorni fa a Salerno ne sono sbarcati centinaia, moltiminori, e tra questi anche bimbi di pochi mesi non accompagnati dai genitori. Purtroppo, sono bambini che non hanno avuto occasione di vivere un momento di felicità neanche in unperiodoincui tutto il mondo festeggia, ai quali va dato un poco di serenità”.

Il viaggio verso l’Italia si conferma il più pericoloso..

“E’ infatti sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale che si registra il più elevatonumerodimorti e tra questi molti bambini. La problematica “Migrazione e Mediterraneo” è una questioneirrisolta, l’Italia in particolare è sottoposta a grandi pressioni”.

Il titolo dell’iniziativa prende spunto da questo…

“Il Mediterraneo ha dato sempre vita a commercio, a benessere e floridità a tutti i Paesi chesiaffacciano lungo le sue coste, solo negli ultimi tempi è diventato, come ha detto Papa Francesco“uncimitero a cielo aperto”. Non deve essere più così, dobbiamo rivalutarlo e dare ad esso una speranzadi sopravvivenza. E in questo contesto si deve coinvolgere i bambini, soprattutto quelli dell’etàdella scuola primaria, perché il confronto e la discussione devono essere considerati importantiinvestimenti sulla loro crescita”.

Considerato che si tratta di una manifestazione, normalmente è molto affollata, si consigliadiarrivare un poco prima dell’inizio per vivere l‘atmosfera di questo evento tanto atteso dai bambini.