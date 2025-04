Medici di base, FMT si dissocia da Asl

da FMT Salerno riceviamo e pubblichiamo

In qualità di FMT Salerno, desideriamo esprimere la nostra ferma dissociazione dalle recenti decisioni prese senza una chiara concertazione sindacale né il coinvolgimento attivo della base dei Medici di Medicina Generale (MMG).

Riteniamo fondamentale che ogni scelta che riguarda il futuro della nostra categoria e il benessere dei pazienti sia frutto di un dialogo trasparente, inclusivo e rispettoso delle esigenze dei professionisti che operano quotidianamente sul territorio.

E ‘chiaramente inconcepibile che si possano accettare in assenza di un AIR che vada a regolamentare non solo chi deve fare e cosa deve fare con regole certe e remunerazione adeguata decisioni di questa portata in un comitato aziendale e con il solo apporto di due sigle sindacali

Auspichiamo come FMT Salerno che le istituzioni competenti riconsiderino con urgenza questo approccio, per garantire che la voce di tutti i soggetti coinvolti venga ascoltata e tenuta in debita considerazione.