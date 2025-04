Graded, al via lo stage per i giovani di Energy Lab

Tecnici altamente qualificati per la gestione della sostenibilità energetica: Its Energy Lab, Istituto Tecnico Superiore riconosciuto e autorizzato dal Miur e dalla Regione Campania ad erogare istruzione superiore post-diploma professionalizzante non universitaria, si prepara a lanciare un nuovo percorso biennale di eccellenza. Si è tenuta presso l’istituto tecnico statale “Luigi Galvani” di Giugliano in Campania la presentazione del bando alla presenza di aziende partner che ospiteranno gli studenti per stage e tirocini. Graded, società napoletana del settore energetico, tra i soci fondatori dell’Its, ha preso parte all’evento con il responsabile dell’area Ricerca e Sviluppo, Claudio Miranda che ha illustrato alla giovane platea i principali progetti di efficientamento energetico portati avanti dall’azienda, in linea con il percorso formativo dell’istituto. Presenti per l’Istituto tecnico superiore il presidente Gabriele Fasano, i componenti del Cda e del Cts, e per Graded Maria Assunta Cestaro dell’area R&D.

La formazione dell’Its si concretizza in percorsi della durata di due anni in grado di specializzare e qualificare giovani pronti ad entrare nel mercato del lavoro come tecnici esperti di efficientamento energetico, sistemi di gestione dell’energia, edilizia sostenibile, nonché di progettazione integrata Bim (Building Information Modeling) -oriented e di riqualificazione di manufatti edili civili e industriali, in un’ottica di ottimizzazione degli impianti e dei consumi energetici. I corsi consentono di ottenere un diploma di Istruzione Tecnica Superiore pari al livello V dell’European Qualification Framework (EQF 5), riconosciuto in Italia e in Europa.

L’offerta formativa è caratterizzata da un percorso biennale di durata complessiva pari a 1.800 ore, di cui 1080 di attività d’aula e di laboratorio (finalizzate a trasferire conoscenze teoriche e competenze tecnico-pratiche anche mediante l’utilizzo di macchinari e software di progettazione utilizzati dalle aziende del settore) e 720 di tirocinio, realizzabili presso aziende partner o appartenenti comunque all’area dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile.

Ciascun percorso è rivolto a un massimo di 24 giovani di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni. La frequenza al corso è obbligatoria e gratuita.