Maxitruffa ecobonus e bonus facciate, GdF sequestra 7 milioni

Complessa truffa ai danni dello Stato che ha coinvolto un’azienda salernitana, la quale ha sfruttato in modo illecito gli incentivi fiscali previsti per l’ecobonus e il bonus facciate. Ecco i punti chiave:

Nessun proprietario degli immobili aveva realmente commissionato lavori edilizi. Tuttavia, la società ha generato crediti fiscali fittizi, supportati da fatture relative a lavori che in realtà non sono mai stati eseguiti. > Questo sistema ha consentito la “monetizzazione” dei crediti, cioè la loro cessione immediata agli istituti di credito o l’uso diretto per compensare tributi. Valore del sequestro e indagini: L’azione coordinata dalla Guardia di Finanza di Salerno ha portato al sequestro preventivo dei crediti, per un valore totale di circa 7,5 milioni di euro. Di questi, circa 500mila euro risultavano già “consumati” in compensazioni, ma saranno recuperati tramite azioni fiscali. Sono state inoltre denunciate tre persone che, in veste di amministratori, hanno predisposto tale elaborato meccanismo fraudolento.

L’azione coordinata dalla Guardia di Finanza di Salerno ha portato al sequestro preventivo dei crediti, per un valore totale di circa 7,5 milioni di euro. Di questi, circa 500mila euro risultavano già “consumati” in compensazioni, ma saranno recuperati tramite azioni fiscali. Sono state inoltre denunciate tre persone che, in veste di amministratori, hanno predisposto tale elaborato meccanismo fraudolento. Impatto e finalità dell’intervento: La tempestiva misura di sequestro ha l’obiettivo di bloccare la monetizzazione di questi crediti falsificati, impedendo così la dispersione di fondi destinati a sostenere, in modo legittimo, famiglie e imprese attraverso ingenti stanziamenti pubblici.

Perché questo caso è particolarmente significativo?

Falle nel sistema degli incentivi: La vicenda evidenzia le vulnerabilità presenti nei meccanismi di incentivazione fiscale. Incentivi di questo tipo, se non opportunamente monitorati, possono essere sfruttati da soggetti disonesti che ne abusano a danno dell’erario. Impatto sull’intera filiera edilizia: L’utilizzo fraudolento dei bonus edilizi mina la fiducia dei contribuenti e delle istituzioni nel sistema degli incentivi, potenzialmente rallentando il rilancio di interventi di efficientamento energetico e ristrutturazioni, tanto importanti per la crescita economica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Conseguenze legali e preventive: Il sequestro preventivo rappresenta non solo una misura cautelare per impedire ulteriori dispersioni di denaro pubblico, ma anche un monito per altri potenziali truffatori. L’azione della Guardia di Finanza, supportata dall’indagine della Procura di Salerno, mostra la determinazione delle autorità nel contrastare frodi che coinvolgono complesse operazioni finanziarie.

Questo episodio, sebbene specifico per la provincia di Salerno, si inserisce in un contesto più ampio di controllo e verifiche sulle misure di sostegno economico. La lotta contro tali truffe è essenziale non solo per preservare le finanze pubbliche, ma anche per garantire che i fondi destinati a interventi di riqualificazione edilizia e risparmio energetico vengano effettivamente utilizzati per migliorare il territorio.

Questo episodio, sebbene specifico per la provincia di Salerno, si inserisce in un contesto più ampio di controllo e verifiche sulle misure di sostegno economico. La lotta contro tali truffe è essenziale non solo per preservare le finanze pubbliche, ma anche per garantire che i fondi destinati a interventi di riqualificazione edilizia e risparmio energetico vengano effettivamente utilizzati per migliorare il territorio.

Ecco come funzionava il meccanismo

