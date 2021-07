Marc Minkowski & Les Musiciens du Louvre incantano il Ravello Festival.

Prestigiosa presenza quella de Les Musiciens du Louvre, storico ensemble fondato e diretto dal 1982 da Marc Minkowski, sul palco del Belvedere di Villa Rufolo per il settimo appuntamento del cartellone della 69esima edizione del Ravello Festival. Figura cruciale della rinascita barocca, Minkowski – direttore ospite delle maggiori istituzioni sinfoniche del mondo quali la Staatskapelle Dresden, i Berliner Philharmoniker e il Festival di Salisburgo – ha diretto con il proverbiale piglio deciso la sua creatura che oramai gode di fama internazionale per le sue interpretazioni filologiche del repertorio barocco.

In programma l’esecuzione delle ultime 3 sinfonie di Mozart che rappresentano il testamento del sinfonismo mozartiano.

L’esecuzione è risultata di grande spessore esecutivo con Les Musiciens du Louvre che hanno confermato tutto il loro valore grazie alla grande professionalità di ogni singolo elemento. Il rapporto speciale tra Minkowsky e la sua orchestra è sottolineato dalla straordinaria omogeneità messa a disposizione del maestro che riesce a plasmare il suono amalgamandolo al meglio ottenendo tutti quei timbri e quei colori orchestrali che, assieme all’alto senso del ritmo, ha offerto al plaudente pubblico della Città della Musica una prova del tutto convincente. Applausi nutriti e convinti della platea (sold out) che non possiamo non condividere.