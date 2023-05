ManESinfonia, terzo appuntamento domenica 7 al Mudeo di Eboli.

Domenica 7 maggio 2023, alle ore 11.30, in occasione dell’iniziativa “Domenica al museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele propone il terzo appuntamento di “ManESinfonia”, il ciclo di concerti domenicali dei giovani allievi del Liceo musicale “Perito Levi” di Eboli, organizzato nell’ambito del PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento “Domeniche in Musica”.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare e potenziare le esperienze musicali già avviate, oltre che favorire la socializzazione e la condivisione delle attività progettate, vedrà protagonisti di questo terzo concerto gli strumenti a percussione, che daranno vita a composizioni classiche e contemporanee.

L’esibizione sarà suddivisa in due parti: in apertura una performance corale, con la direzione della docente Antonella De Chiara, seguita da esibizioni individuali e d’ensemble di percussioni, dirette dai docenti Vincenzo Panza e Stefano De Rosa.

“ManESinfonia” è un momento d’incontro tra musica e storia, uno spazio inedito dove la bellezza del patrimonio culturale si veste di emozioni ancora più intense.

La partecipazione all’evento e l’ingresso al museo sono gratuiti.

Info

Museo Archeologico di Eboli e della Media valle del Sele

Piazza San Francesco 1, Eboli (SA)

+39 0828 332684 | drm-cam.eboli@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

facebook.com/museoarcheologicoeboli | twitter.com/Museo_Eboli