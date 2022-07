Maiori Festival, due concerti nel weekend.

Ricco di appuntamenti il prossimo fine settimana a Maiori che vedrà due concerti a cura del Maiori Festival nei luoghi più suggestivi della città. Aprirà il weekend venerdì 22 luglio (18.30) l’appuntamento “Suggestioni medievali” alla Badia di S. Maria de Olearia. La visita guidata alla scoperta di questo luogo magico che ntrodurrà il concerto del duo Ance Vibranti. Il suono del clarinetto di Francesco Di Domenico insieme a quello della fisarmonica di Andrea Bisogno riecheggerà tra gli antichi resti della Badia, dando vita a un’atmosfera incantevole con le musiche di Bach, Vivaldi e Monti.

Il duo Ance Vibranti nasce nel 2005 per volontà dei due musicisti, desiderosi di portare la propria passione per l’arte musicale al di fuori del contesto privato. Inizia un percorso ricco di concerti, manifestazioni ed eventi che li vede protagonisti sia in Campania che in altre regioni italiane ormai da quasi vent’anni. In repertorio hanno tantissimi autori da Bach fino ai nostri giorni passando per la canzone classica napoletana e popolare giungendo ai brani contemporanei come Piazzolla e Galliano. Il loro messaggio musicale è basato sul rispetto della Musica intesa nel senso più alto senza trascurare il lato coinvolgente e di intrattenimento che alcuni brani sanno evocare.

Costituita da tre cappelle sovrapposte, la Badia di Santa Maria de Olearia è una preziosa testimonianza di arte e architettura del primo Medioevo ed è considerata tra i più importanti insediamenti monastici del territorio amalfitano. Gli affreschi che la decorano costituiscono il dato di maggiore interesse e rappresentano un’importante testimonianza nell’ambito dei cicli pittorici medievali campani.

L’evento a posti limitati (25) richiede la necessità di prenotare sul sito www.maiorifestival.it o chiamando i numeri 3389270237 o 3338104800. Situata a 4 km dal centro di Maiori con accesso sulla S.S. 163, l’abbazia può essere raggiunta anche a piedi in 40 minuti da Maiori percorrendo la Strada Statale, o con i bus Sita (10 minuti da Maiori, 30 minuti da Salerno).Per agevolare l’accesso alla Badia, è stato organizzato un servizio navetta con partenza alle ore 17.50 dall’Obelisco di Santa Maria a Mare all’ingresso del Corso Reginna.

Domenica 24 luglio alle 20.15, nella Chiesa di S. Giacomo, sarà protagonista il duo Umberto Pannullo (flauto) Salvatore Bellopede (chitarra). Una serata di grande musica in cui convivranno autori dal periodo barocco ai primi del Novecento con musiche di Telemann, Vivaldi, Maria Theresia von Paradis, Monti. Dalle esecuzioni di brani celebri del periodo barocco fino alla Czardas di Monti, un brano concertistico tratto da temi popolari di origini ungheresi e un omaggio al centenario dalla morte del compositore. Il duo, composto dai due giovani musicisti casertani, ha al suo attivo diverse esibizioni nell’ambito di diverse rassegne musicali su tutto il territorio regionale.

Gli eventi sono promossi dal Maiori Festival con il patrocinio del Comune di Maiori e della delegazione FAI di Salerno.