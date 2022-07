Ennesima assoluzione per Gambino, Cirielli (FdI): “Indagini finite nel nulla, avvantaggiarono indirettamente De Luca. Chiedo istituzione commissione parlamentare d’inchiesta”.

“Proporrò di istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulle indagini contro il Pdl avvenute nel periodo in cui io ero presidente della Provincia di Salerno e Franco Roberti, ex assessore regionale di De Luca e ora eurodeputato del Pd, era procuratore del Tribunale di Salerno”.

Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Indagini che hanno portato decine di persone a essere indagate, perquisite e perfino arrestate, tra cui ben due consiglieri regionali, Giovanni Baldi e Alberico Gambino. Tutte inchieste per lo più finite archiviate in istruttoria o comunque nel nulla, con assoluzioni in tutti i gradi di giudizio, ma che hanno indirettamente e oggettivamente avvantaggiato De Luca alla conquista della Regione nel 2015, perché disarticolarono e delegittimarono in quegli anni, nel salernitano, dove l’attuale governatore sbancò, il centrodestra”, conclude Cirielli.