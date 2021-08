Luna di sabbia, Marco Vecchio lunedì 23 ai Barbuti.

Lunedì 23 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, nell’ambito de La Notte dei Barbuti, diretta da Brunella Caputo, Marco Vecchio porta in scena “Luna di sabbia”, uno spettacolo di teatro-canzone con Pasquale Curcio alla chitarra. Ingresso 10 euro.

Un tributo allo spazio azzurro, il mare, specchio del cielo e viceversa! Luna di sabbia è uno spettacolo che attraversa il tempo nel suono e nel colore, per me sinonimi, volti o espressioni di una voce interiore. Tutto nasce dal desiderio profondo di raccontarsi attraverso il canto. Un lavoro di contaminazione tra le arti, accompagnato dalla chitarra acustica di Pasquale Curcio, in un viaggio tra passato e futuro.

