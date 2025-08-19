L’Ultima Notte Rosa, Umberto Tozzi a Maiori giovedì 21

Farà tappa in Costiera Amalfitana “L’ULTIMA NOTTE ROSA – THE FINAL TOUR”, la tournée mondiale in 4 continenti con cui UMBERTO TOZZI dà il suo addio alla scena live. L’appuntamento è per giovedì 21 agosto nel suggestivo Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori.

“In questo tour abbiamo suonato e continuiamo a suonare nei posti più belli del mondo. Quando si parla di palcoscenico si fanno migliaia di chilometri, l’energia viene automatica – racconta Umberto Tozzi – “un tour mondiale di questo tipo è faticoso in un certo senso ma salire sul palco è una grande gioia. Immaginare che tutto questo finisca lo so, fa effetto, ma c’è un momento per tutto”.

Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale. Oltre 50 anni di carriera; più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti in tutto il mondo; vincitore di un Golden Globe; nominato ai Grammy Awards; vincitore al Festival di Sanremo e due volte al Festivalbar; una carriera costellata di successi senza tempo protagonista con le sue hit di alcune tra le più importanti colonne sonore di cult cinematografici e di serie tv di successo.

Il suo ultimo show racchiuderà tutta l’emozione del pubblico che lo ha applaudito in tutto il mondo e che ha cantato a squarciagola le sue hit senza tempo e luogo.

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per tre volte.

Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da “Ti Amo”, indimenticabile brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar, ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni, fino ad arrivare a essere al centro di una delle scene clou della fortunata serie “La casa di carta 4”. Impossibile non citare la super hit mondiale “Gloria” – scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street”, ma anche per il film cult “Flashdance” diretto da Adrian Lyne – che porta il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie all’interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982 e che si posiziona al numero 1 della classifica americana rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane.

E ancora “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, “Claridad” (incisa da Luis Fonsi) ed “Eva”, portata al successo in tutta l’America Latina da Ivete Sangalo.

Il 1982 è l’anno in cui riceve il Golden Globe, premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni e anche l’anno in cui è nominato ai Grammy Awards con “Gloria” cantata da Laura Branigan. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, nel 1988 raggiunge il terzo posto all’Eurovision Song Contest con “Gente di Mare” insieme a Raf.

L’ennesimo esempio di come l’arte di Umberto Tozzi abbia da sempre scavalcato tutti i confini, geografici, temporali e soprattutto culturali, è il numero impressionante di capolavori cinematografici e serialità televisive che in questi 50 anni di carriera hanno scelto le hit del cantautore come colonna sonora. Tantissime e indimenticabili le collaborazioni che negli anni ha collezionato con grandi artisti italiani, come Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Pooh, Raf, Monica Bellucci, Enrico Ruggeri, Marco Masini, e internazionali, con nomi del calibro di Anastacia, Francis Cabrel, Laura Branigan, Sergio Dalma, Howard Carpendale e tanti altri.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music. RTL 102.5 è radio partner delle date italiane de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”. Birindelli Auto è automotive partner del tour. La tappa a Maiori è a cura di Anni 60 produzioni (www.anni60produzioni.com) in collaborazione con ZA.VI. Management.

I biglietti per lo show sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali e saranno acquistabili anche direttamente al Botteghino dell’Arena aperto il giorno dello show a partire dalle ore 18. L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 20, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30. Per informazioni: 089 4688156 – 320 0713475.

