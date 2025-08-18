Presidente: Alberto Guglielmo Manzoni

Nel cuore del panorama culturale e sociale italiano, la Fondazione L’Uomo e il Pellicano ETS si distingue come un ente del Terzo Settore impegnato nella promozione dei valori umani, della solidarietà e della bellezza intellettuale. Guidata con visione e passione dal presidente Alberto Guglielmo Manzoni, la Fondazione si propone come spazio di riflessione, dialogo e azione concreta.

🕊️ Missione e valori

La Fondazione nasce con l’obiettivo di valorizzare la dignità dell’uomo attraverso iniziative culturali, artistiche e sociali. Il pellicano, simbolo di sacrificio e amore, incarna perfettamente lo spirito dell’ente: offrire sé stessi per il bene dell’altro, promuovendo una cultura dell’empatia e della responsabilità.

I valori fondanti includono:

• Centralità della persona • Educazione alla bellezza e alla verità

• Promozione del pensiero critico e libero

• Sostegno alle fragilità sociali

🎓 Attività e progetti

Sotto la guida di Manzoni, la Fondazione ha avviato numerosi progetti che spaziano dalla formazione filosofica e letteraria, all’organizzazione di convegni, seminari e pubblicazioni. Tra le iniziative più significative:

• Laboratori di pensiero umanistico per giovani e adulti

• Eventi culturali con intellettuali, artisti e filosofi

• Progetti editoriali volti a diffondere contenuti di alto profilo etico e culturale

• Collaborazioni con scuole e università per promuovere l’educazione integrale

👤 Il presidente: Alberto Guglielmo Manzoni

Figura di spicco nel mondo della cultura e dell’impegno civile, Alberto Guglielmo Manzoni è un pensatore raffinato, autore e promotore di dialogo tra le discipline. La sua leadership è caratterizzata da una profonda sensibilità verso le tematiche esistenziali e da una visione etica che permea ogni attività della Fondazione.

Manzoni ha saputo trasformare la Fondazione in un luogo vivo, dove l’intelligenza si coniuga con il cuore, e dove il pensiero non è mai fine a sé stesso, ma sempre orientato al bene comune.

🌍 Uno sguardo al futuro

La Fondazione L’Uomo e il Pellicano ETS guarda al futuro con ambizione e responsabilità. In un mondo spesso frammentato e disorientato, essa si propone come punto di riferimento per chi cerca senso, bellezza e relazioni autentiche.

Con nuove collaborazioni in arrivo e un calendario ricco di eventi, la Fondazione continua a costruire ponti tra le persone, le idee e le generazioni.

