Lotteria Italia, venduto a Bologna tagliando da 5 milioni, poi Roma la fa da padrone.

Lotteria Italia, ecco le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria, che si aggiudicano premi da 1 a 5 milioni di euro.

Primo premio da 5 milioni di euro: Serie D 271862 venduto a Bologna

Secondo premio da 2,5 milioni di euro: Serie L 486158 venduto a Roma

Terzo premio da 2 milioni di euro: Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma).

Quarto premio da 1,5 milioni di euro: Serie E 004737 venduto a Roma

Quinto premio da 1 milione di euro: Serie L 492408 venduto a Parma

Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro per la Lotteria Italia di quest’anno.

Lo ha annunciato Adm.

Sono 5 i premi di prima categoria: primo premio 5 milioni, secondo premio 2,5 milioni, terzo premio 2 milioni, quarto premio 1,5 milioni, quinto premio 1 milione.

Sono dieci i premi di seconda categoria da 50 mila euro, mentre 180 sono quelli di terza categoria da 20 mila euro.

Il Comitato per questa edizione della Lotteria, ha ritenuto di assegnare 30 premi in più di terza categoria rispetto allo scorso anno.

Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 111.000 euro. L’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it.

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Bologna ed è stato venduto nella rivendita di via Isabella Andreini.

La dea bendata si è fermata di nuovo in Autogrill – segnala Agimeg – facendo vincere ad un fortunato giocatore romano il premio da 2,5 milioni di euro. Il biglietto è stato venduto infatti all’Autogrill Tiburtina Sud Oil, sulla tangenziale dell’A24 a Roma.

Doppio colpo vincente in autostrada, visto che anche il premio da 1 milione di euro è stato venduto sull’A1 Milano-Napoli, al km. 114.100, nell’Autogrill San Martino Grill a Parma.

Il premio da 1.500.000 euro è stato venduto invece nella rivendita di Piazza Giovine Italia a Roma, mentre quello da 2 milioni in via Palombarese 358 a Fonte Nuova.

Oltre ai premi di prima categoria, sono stati estratti 10 premi di seconda categoria, da 50.000 euro ciascuno ed altri 180 premi di terza categoria, da 20.000 euro ciascuno. sb/AGIMEG