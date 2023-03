L’ossigeno-ozonoterapia per curare il long covid ed altre 113 malattie, sabato 18 all’Ordine dei Medici.

Ben 114 malattie possono essere curate con l’ossigeno-ozonoterapia, che in particolare agisce in chiave antidolorifica, antibatterica, antinfiammatoria, rigeneratrice dei tessuti, e soprattutto in patologie ortopediche della colonna vertebrale e del ginocchio, ma anche nella stanchezza cronica, nel post-covid e nella medicina estetica.

Se ne parla DOMANI sabato 18 marzo, dalle 8,30, nella Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, in via Santi Martiri Salernitani, 31 a Salerno.

Dopo i saluti del Presidente dottor Giovanni D’Angelo, interverranno il professor Luigi Valdenassi Presidente della Società Italiana Ossigeno-Ozono Terapia e il professor Marianno Franzini Presidente Internazionale della Società Ossigeno-Ozono Terapia, entrambi dell’Università di Pavia. Parteciperanno i dottori Marianna Chierchia, Maurizio Pintore, Gaia Russo, Simona Di Gestore, Felice Luminello, Irene Chirico, Matilde Petraroli.