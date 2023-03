Parte la due giorni del centro di ricerca THEOREO: informazione e open day contro le patologie oncologiche femminili

Si terranno il 20 e il 27 marzo due appuntamenti importanti sul piano della salute e della prevenzione territoriale, a cura del Centro di Ricerca Theoreo srl di Pontecagnano Faiano. L’hub scientifico internazionale, specializzato nella nuova branca della Metabolomica, partecipa al cartellone di eventi “Oltre l’8 marzo: variazioni sul tema”, una serie di iniziative organizzate per tutto il mese tradizionalmente dedicato alle donne, sotto l’egida del comune di Pontecagnano Faiano, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, retto da Adele Triggiano. Un programma molto vasto ed orientato a trattare tematiche particolarmente avvertite dalla popolazione femminile, e non solo: la salute, l’arte, il lavoro.

Theoreo: due eventi a tema salute e prevenzione. Il 20 marzo ore 19, il seminario “Prevenzione secondaria per lo screening oncologico femminile”, che vedrà protagonisti i docenti dell’Università degli Studi di Salerno, Jacopo Troisi e Pierpaolo Cavallo. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, l’assessore alle Politiche socio-sanitarie Michele Di Muro e l’assessore alle Pari opportunità Adele Triggiano. Il seminario gratuito, rivolto alle donne del territorio, ha l’obiettivo di informare la popolazione sui sistemi di prevenzione secondaria attualmente a disposizione per lo screening oncologico femminile e il suo ruolo chiave nel ridurre la mortalità e migliorare la prognosi delle pazienti affette. Seguirà la presentazione dell’open day gratuito, da parte della dottoressa Martina Lombardi. Chiuderanno la serata il buffet (Menù “UNI”) a cura dell’enogastronomo Alberto Giannattasio e l’intermezzo musicale con Gaia Bassi & Lucio D’Amato (voce e pianoforte).

Il 27 marzo, l’Open Day gratuito si terrà dalle ore 14:30 nella sede di Theoreo srl di via Lucania 55-57, Pontecagnano Faiano (con prenotazione al 334 1921903 o tramite e-mail: medical@theoreosrl.com). Saranno effettuate le seguenti visite:

✓ MEDEA test, innovativo sistema di screening per il carcinoma endometriale, sviluppato da Theoreo srl in collaborazione con l’Istituto Tumori G. Pascale e l’Università degli Studi di Salerno. L’esame consiste nel prelievo di una singola goccia di sangue mediante puntura digitale. Il campione verrà sottoposto ad analisi metabolomica allo scopo di identificare precocemente le pazienti affette dalla patologia. Il suddetto test è dedicato alle donne di età superiore ai 50 anni.

✓ Visita con il dottor Luigi Cremone, medico chirurgo senologo. Per le donne che avranno ricevuto esito dubbio o sfavorevole alla valutazione senologica verrà inoltre fornito un appuntamento per l’effettuazione di un esame mammografico, anch’esso a titolo gratuito, in data da concordarsi presso la sede di Diagnostica Cavallo dei Dottori Armando e Pierpaolo Cavallo.

✓ Consulenza nutrizionale con la dottoressa Chiara D’Antonio, biologa nutrizionista, in cui sarà effettuata una valutazione dello stato fisico e nutrizionale della paziente allo scopo di individuare eventuali abitudini alimentari scorrette e rieducare o riabilitare la paziente dal punto di vista nutrizionale ed alimentare.

✓ Visita con la dottoressa Valentina Reina, medico chirurgo specializzato in Medicina Estetica, per la prevenzione e il trattamento degli inestetismi cutanei e dei danni alla pelle determinati da radiazioni solari.

Per i cittadini, un seminario su salute-prevenzione e 4 visite gratuite: prenotazione tel. 089 2594681/cell. 334 1921903

Palazzo di Città – Via M.A. Alfani – Pontecagnano Faiano (SA) – 20 e 27 marzo 2023