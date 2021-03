Le scarpe che andranno di moda nella primavera/estate 2021

La bella stagione è vicina e con lei torneranno anche le scarpe primaverili ed estive, comode e leggere sempre all’ultima moda. Vediamo quali sono i modelli di scarpe più belli della stagione primavera – estate che sta per arrivare e quali sono le principali tendenze che ci porterà la nuova stagione.

I modelli di tendenza

Tra i capisaldi della prossima stagione ci sono senza ombra di dubbio le sneakers, visto che questo periodo ci ha portato tutti a sentirci più liberi e comodi, ma rimanendo comunque glamour. Sicuramente la migliore sneakers da avere sempre nel guardaroba per la stagione che sta arrivando sono quelle total white, che si abbinano praticamente con tutto, dai più informali jeans a degli abiti lunghi o corti e colorati. Tra i grandi classici non possono mancare gli stivaletti da donna, possibilmente di colore chiaro e indossati senza calze. Belli, comodi ed eleganti, gli stivaletti sono adatti proprio a tutti gli stili e ad ogni personalità, una calzatura eclettica che tutte devono avere nel proprio guardaroba.

Il tacco medio è protagonista

Chic e super comode, le scarpe con il tacco medio sono un must have per questa stagione primaverile ed estiva. Perfette per ogni occasione, sono eleganti e comode nello stesso tempo, infatti l’etichetta fashion da seguire per i prossimi mesi è proprio di portare il tacco medio dalla mattina alla sera. Tra le scarpe con il tacco medio, un classico senza tempo da avere sempre pronto nell’armadio da indossare è la slingback. Con una silhouette elegante e materiali ricercati, queste calzature sono il modello perfetto per ogni momento della giornata. Per i mesi più caldi l’alleato dei nostri outfit sarà sicuramente il sandalo, ovviamente con un tacco medio, ma nei colori che preferite, dai toni neutri a nuance più accese. Largo anche alle fantasie, comprese quelle più originali, come nel caso dei sandali pitonati.

Le scarpe più stravaganti della stagione

Ci sono anche dei modelli di scarpe più stravaganti per la stagione, per osare un po’ di più con i nostri outfit primaverili. Si inizia con gli zoccoli, che non tutti amano, ma chi li porta abitualmente dice che sono comodissimi e sicuramente danno un tono diverso dal solito a tutto il look. Se poi cercate degli zoccoli creati da un artigiano, magari in legno con tomaio in vero cuoio, pelle vegetale e qualche accessorio gioiello per impreziosirli, farete un figurone. Le infradito da donna, non solo per andare in spiaggia, ma anche per uscire e creare un bellissimo effetto casual. Infatti le infradito possono diventare anche molto chic, magari scegliendole in pelle o con la suola in gomma, e si adattano a ogni stile. Per ultima ecco la scarpa stringata, un classico che torna alla ribalta per la sua comodità e versatilità, perfetta per i look casual ma anche per outfit più raffinati ed eleganti.