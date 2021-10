Le giornate insieme a te per l’ambiente di McDonald’s anche a Pontecagnano, presentazione venerdì 8.

Si svolgerà venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 10.30 al Comune di Pontecagnano Faiano (Sala Giunta) la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

La provincia di Salerno, in cui rientra il Comune di Pontecagnano Faiano, è tra le 100 tappe nazionali che saranno coinvolte nel progetto, per il quale i ristoranti McDonald’s si faranno promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune.

Alla conferenza stampa interverranno:

– Giuseppe Lanzara, Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano

– Adele Triggiano, assessore alla Cultura

– Francesca Ferro, direttore Legambiente Campania

– Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza