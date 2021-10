Le città in provincia di Napoli dove abitare

Napoli è una città stupenda, che attira ogni anno moltissimi turisti e che vanta alcune meraviglie d’interesse storico culturale davvero uniche. Purtroppo però il capoluogo della Campania vanta anche un primato di cui non andare fieri: figura infatti tra le città italiane con la peggior qualità della vita. Nelle recenti classifiche occupa sempre gli ultimi posti ed è anche per questo motivo che in molti, piuttosto che acquistare casa a Napoli, vanno a vivere nei comuni limitrofi.

Quali sono però le città della provincia più consigliate? In quali località vale la pena compiere un investimento ed acquistare un appartamento? Scopriamolo insieme.

Pompei: vivere in un museo a cielo aperto

Uno dei comuni in provincia di Napoli che continua a riscuotere un successo enorme e che rappresenta un’ottima alternativa per vivere e crescere i propri figli è Pompei. Il suo grande fascino è sicuramente legato prima di tutto agli scavi archeologici, che attirano ogni anno moltissimi turisti e che rappresentano un vero e proprio tesoro, un vanto per tutta la regione Campania. Andare ad abitare a Pompei significa vivere in un museo a cielo aperto ma al tempo stesso avere a disposizione tutti i servizi primari. Non manca nulla infatti in questo comune, che non a caso si colloca tra quelli più consigliati per chi non vuole allontanarsi troppo da Napoli e al contempo vuole abitare al di fuori del capoluogo.

Per quanto riguarda le case in affitto Pompei è in grado di offrire innumerevoli soluzioni: dai monolocali agli appartamenti di più ampia metratura, dunque si trova sicuramente un immobile in grado di rispondere alle proprie esigenze. Naturalmente i prezzi non sono tra i più economici della provincia di Napoli, ma d’altronde non si può pretendere di spendere poco in una località dal grande pregio come questa.

Torre del Greco: vivere affacciati sul mare

Un altro comune che vale la pena prendere in considerazione in provincia di Napoli è Torre del Greco, perché qui la qualità della vita è superiore rispetto a molte altre zone della regione. Parliamo di una località affacciata direttamente sul mare, che gode di una buona fama anche a livello turistico e in cui sicuramente non mancano i servizi.

A Differenza di altri comuni limitrofi, il prezzo delle case in affitto a Torre del Greco non è altissimo ed è per questo che in molti scelgono proprio questa città per vivere poco distanti dal capoluogo.

Castellammare di Stabia: un’isola felice

Considerata spesso una vera e propria isola felice, Castellammare di Stabia è una località decisamente ambita in cui la qualità della vita non lascia di certo a desiderare, anzi. Parliamo di una città turistica, affacciata sul mare e piuttosto famosa, ben servita e collegata, in cui sostanzialmente non manca nulla. Non solo: rispetto ad altre località turistiche adiacenti, Castellammare di Stabia non è nemmeno troppo costosa e si possono dunque trovare soluzioni in affitto molto interessanti a prezzi abbordabili. In ultimo, ma non per importanza, bisogna precisare che uno dei grandi pregi di questa città è la tranquillità, contrapposta al caos di Napoli.