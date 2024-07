Presentata Valori Metroquadro Salerno e Provincia: mercato immobiliare residenziale in crescita, le locazioni segnano il passo

Valori Metroquadro si conferma l’appuntamento principale per gli addetti ai lavori della città di Salerno e della sua estesa provincia. Nel consueto scenario della sala convegni della Camera di Commercio si sono dati appuntamenti gli esponenti delle tre federazioni di agenti immobiliari Fiaip, Fimaa e Anama che con l’aiuto della casa editrice New Media di Pietro Ciavola, Roberta Paglini e Alessandro Passarelli hanno dato vita alla pubblicazione che fotografa l’andamento del mercato immobiliare osservato da tutti i punti di vista.

Come sempre la pubblicazione è aperta dai saluti del sindaco Vincenzo Napoli che non fa mai mancare il suo incoraggiamento. La pubblicazione contiene i valori al metro quadro di appartamenti residenziali e di lusso oltre a box, posti auto, immobili per l’impresa, negozi e capannoni come sempre rilevati Comune per Comune e strada per strada.

Anche la città di Salerno si muove in linea, soprattutto nelle locazioni, con quanto accade nel resto del Paese. Diventa difficile trovare nuovi immobili da immettere sul mercato, la situazione diventa addirittura proibitiva se si cerca un immobile da locare.

Nel 2023 nella città di Salerno si sono registrate 1330 compravendite nel reparto residenziale con un incremento su base annua del 4,7%. Nello stesso periodo di riferimento i prezzi al metro quadro hanno subìto un rialzo che oscilla dal 1% al 1,5% rispetto all’anno precedente. La tendenza per il 2024 è la stessa. Le zone centrali e quelle del lungomare continuano ad avere grande appeal così come le nuove costruzioni soprattutto per le caratteristiche energetiche ed antisismiche.

Quello che preoccupa gli esperti di Valori Metroquadro Salerno e Provincia è la situazione nella quale è precipitato il mondo delle locazioni. L’andamento lento del mercato immobiliare e dell’accensione di nuovi mutui potrebbe fare prevedere uno sguardo in più al mondo degli affitti ed è qui che cominciano le vere sorprese. La locazione residenziale resta il problema più grosso. I prezzi sono in continuo aumento perché non ci sono sul mercato immobili da mettere in locazione a disposizione di quelle persone che hanno il contratto in scadenza, lo sfratto o cercano un nuovo immobile da occupare in città.

L’evento, moderato dal presidente della Fiaip Salerno Fortunato Donnabella, ha visto la partecipazione di Giovanni D’Agostino presidente Fimaa Salerno e Antonio Bracalello presidente Anama Salerno oltre che numerosi rappresentanti delle categorie e delle istituzioni.