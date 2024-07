Il dottor Edoardo Ventura nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Est”.

- pubblicità -

“Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”. Sono le parole che Giovanni Paolo II rivolse ai giovani radunati il 20 Ottobre 1985 a Cagliari, scelte come motto dal nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Est”, Il dottor Edoardo Ventura, direttore del Wealth management della sede salernitana di uno storico istituto di credito italiano, che ha ricevuto il collare dal presidente uscente, l’avvocato Camillo de Felice, durante la cerimonia del “Passaggio di Consegne” tenutasi presso l’Hotel Mediterranea di Salerno. Il presidente Ventura ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento di tutti i soci nella realizzazione dei progetti storici del Club e in quelli che lui proporrà:” L’anno rotariano sarà fondato soprattutto sul Service. Chiederò ad ogni socio di donare una parte del proprio prezioso tempo ai progetti del Rotary. Porteremo avanti i progetti nelle scuole coordinati dal Past President Antonio Vairo. Organizzeremo, almeno una volta al mese, una raccolta di alimenti presso le sedi di una catena di supermercati che, grazie alle indicazioni della Caritas salernitana, devolveremo alle parrocchie del territorio alle quali doneremo anche dei farmaci la cui raccolta sarà coordinata dal nostro socio Alessandro Soglia. Interagiremo con i presidenti degli altri Club e con i giovani soci del “Club Interact Salerno Est”, presieduto da Maria Rosa Lambiase, e del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Aldo Addesso”. Il presidente De Felice, ha ricordato che il tema caratterizzante il suo anno è stato quello dell’amicizia:” Declinata nelle sue accezioni più nobili come l’inclusione, l’attenzione per le diverse abilità, la scuola, la piccola imprenditoria, la riscoperta delle nostre tradizioni, la storia della nostra città, la tutela delle nostre comunità”. Dopo la benedizione di Padre Anacleto Bracco, che ha letto la “Preghiera del Rotariano, e i saluti ai presenti citati dal Segretario del Club Raffaella Nobile , il Presidente uscente Camillo De Felice, ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno sociale:” Grazie alla mia squadra, con la quale si è creata una bellissima alchimia, abbiamo realizzato progetti che hanno interessato tutto il territorio, anche in ambito internazionale con il progetto in Kenya curato dalla nostra socia, la dottoressa Rosa Cirillo. Abbiamo realizzato, con il socio Vincenzo Grieco, un progetto di ippoterapia, grazie al quale abbiamo donato delle emozionanti giornate ad alcuni “ragazzi speciali”. Con il preside Antonio Vairo abbiamo organizzato, in alcune scuole salernitane, il progetto delle “Domeniche della Salute” e, con la collaborazione della Polizia Postale, delle giornate contro il bullismo e il cyberbullismo. Abbiamo realizzato anche quest’anno il progetto “Una Mano Vela Diamo” giunto alla XIII edizione. Con gli altri Club cittadini e con quello di Cava, abbiamo realizzato tanti progetti come quello presso l’ICATT, l’Istituto a Custodia Attenuata, di Eboli, che ha visto protagonisti di uno spettacolo finale i detenuti dell’Istituto”. Il presidente De Felice ha anche ricordato i tanti incontri formativi e culturali organizzati per approfondire varie tematiche come quella sulla gentilezza con il professor Angelo Maria Vitale, o quella sul ruolo delle banche in questo particolare momento con il Socio Onoraio Michele Albanese, Direttore Generale della “Banca Monte Pruno”.

- pubblicità -

De Felice ha ringraziato la moglie Cristina, i figli Benedetta, Arturo e Giorgio, la madre Donatella, il fratello Camillo con la consorte Deborah; il Consiglio Direttivo, tutti i soci e conferito la “Paul Harris”, il più alto riconoscimento del Rotary, al socio e Past President Antonio Vairo. Targhe di riconoscimento e attestati di merito sono stati consegnati ai soci: Rosa Cirillo, Emilio Trani, Antonio Calabrese, Vincenzo Tafuri, Eugenio Autieri, Raffaele Ansalone, Vincenzo Grieco, Vincenzo Michele Sellitto, Alfonso Villani, Giovanni Maio, Alessandro Turchi, Ermanno Lambiase, Bruno Maione. Una targa alla memoria del compianto Past President Emiddio Sansone, è stata consegnata alla moglie, l’innerina Maria Rosa Sansone Zani. L’avvocato De Felice ha ricordato, inoltre, gli altri progetti realizzati insieme agli altri Club Rotary salernitani i cui presidenti presenti in sala, hanno ricevuto ognuno una targa di riconoscimento: Umberto Maria Cioffi (Rotary Salerno), Sabato Cuozzo (Salerno Duomo), Camillo De Felice (Salerno Est), Antonino Sessa (Salerno Nord dei Due Principati), Ugo Sorrentino (Rotary Cava de’ Tirreni). “Con loro ho condiviso i valori della lealtà, del rispetto, dell’armonia e dell’entusiasmo. Senza personalismi e lontani da ogni forma di competizione”. Il Presidente Edoardo Ventura che ha salutato con affetto la moglie Gabriella, i figli Arturo Maria e Andrea Maria; la mamma Gualtiera, il papà Arturo, i fratelli Gualtiero e Italo, ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President Camillo De Felice; Presidente Incoming Ermanno Lambiase; Presidente Nominato e Consigliere Responsabile Interact e Club per i giovani Valentina Dell’Acqua; Vicepresidente Marcello Fasano; Segretario Raffaella Nobile; Tesorieri: Antonio Capece e Luca Brando; Prefetto Giovanni Maio; Segretario Esecutivo Michele Landi. Consigliere Presidente Rotary Foundation Antonio Sannino; Consigliere Presidente dell’Effettivo Ernesto Levi; Consigliere Presidente Commissione Progetti Antonio Vairo; Presidente Commissione Immagine Pubblica Riccardo Ciciriello; Consigliere Formatore del Club Carmine Nobile. Consiglieri: Marcello Fortunato, Augusto Sada, Vincenzo Santoro, Alessandro Soglia, Roberto Trucillo, Alfonso Villani. A portare i saluti del Governatore uscente Ugo Oliviero è stato l’Assistente del Governatore Andrea di Lieto. Presente il nuovo Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando, socio del “Rotary Club Salerno Est”, di cui è stato anche presidente, che ha ricordato il motto della Presidente Internazionale del Rotary Stephanie Urchick “La Magia del Rotary” e il suo motto “Camminare Insieme…Servire con gioia”:” Camminare insieme verso il prossimo, servendo con gioia , ma soprattutto avendo la capacità di trasformare vite, di intercettare le criticità, di soddisfare i bisogni, di risolvere i problemi e riportare l’uomo al centro del mandato rotariano. Tutti insieme, lasciando un’impronta sul terreno, agendo ricordando le nostre parole guida: diversità, equità, inclusione e condivisione, potremo seguire un nuovo percorso, cambiare passo, attuare il cambiamento e vivere la “Magia del Rotary”. Sono intervenuti: il Formatore Distrettuale Laura Giordano; il Past Formatore Distrettuale Gaetano Pastore; l’Assistente del Governatore Giuseppe Ascione. Presenti: il Governatore Eletto Angelo Di Rienzo, il Governatore Nominato Giuseppe Nardini; i Past Governor Gennaro Esposito e Marcello Fasano, Presidente della Commissione per lo Sviluppo dell’Effettivo Distrettuale; l’ Assistente del Governatore Marilena Montera; il Segretario Esecutivo Distrettuale Mario Petraglia; il Prefetto Distrettuale Carmine Nobile; il Presidente della Commissione Distrettuale grandi Eventi Francesco Dente; la Presidente della Convention Promotion Team -Responsabile Regionale Europa Commissione Rotary International Maria Vittoria Gargiulo ; i nuovi presidenti dei Club Rotary Salernitani: Rino D’Alessio (Rotary Salerno), Raffaele Brescia Morra (Rotary Salerno Picentia), Eduardo Grimaldi (Rotary Duomo), Lucio De Caro (Rotary Salerno Nord dei Due principati); la Presidente Nazionale Inner Wheel Maria Andria Pietrofeso; la presidente del Club Inner Wheel Salerno Carf Daniela Vessa Pezzuto; gli Onorevoli Franco Picarone e Andrea Volpe; il Presidente dell’ASIS, l’architetto Mimmo De Maio il giornalista rotariano Pino Blasi; l’editore televisivo Raffaele Budetti; il Segretario Generale dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta , diplomatico della Santa Sede Gualtiero Ventura; il Vicepresidente di Confindustria Salerno Antonello Sada; l’avvocato Michele Tedesco; la dottoressa Maria Manuela Russo, il Capitano del Reggimento Cavalleggeri Guide Giuseppe Murgolo, il dottor Dino Giordano, il dottor Aurelio Dente, il dottor Basilio Malamisura, il dottor Michelangelo Conte, la dottoressa Paola Orio Pellegrino, l’avvocato Nino Nigro, il dottor Vincenzo Nobile, l’avvocato Diana De Bartolomeis presidente dello Yachting Club di Salerno.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...