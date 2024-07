Concerti d’estate di Villa Guariglia, gli appuntamenti della settimana

Dopo il taglio del nastro all’Area Archeologica di Fratte, mercoledì 10 luglio (ore 21) c’è il primo appuntamento dei Concerti d’estate di Villa Guariglia nella storica residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia a Raito di Vietri sul Mare. Il concerto, ad ingresso gratuito, è organizzato dal Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. Piero Cinosi al pianoforte, Alban Lukaj al violino e Raffaella Cardaropoli al violoncello proporranno un viaggio musicale che attinge agli spartiti di Rachmaninoff, Brahms e Turina. Giovedì 11 luglio all’Area Archeologica di Salerno si inizia alle 19:30 con la presentazione del libro “Il fulmine danzante. Quasi un romanzo” di Joseph Fontano (ingresso libero) nell’ambito della rassegna TersicorArte ed a seguire alle ore 21 (ingresso € 8,00) l’Associazione Campania Danza presenta “Solitudine bohémien”, spettacolo che sperimenta con la danza tutti quei sentimenti di smarrimento, inadeguatezza, precarietà che caratterizzano la società contemporanea e attraversano come un fil rouge La Bohème di Giacomo Puccini, Modernità liquida di Zygmunt Bauman e Biglietti agli amici di Pier Vittorio Tondelli.

Venerdì 12 luglio (ore 21) si rimane a Fratte per il secondo appuntamento del Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno (ingresso gratuito), doppio concerto: “Crossover”, il viaggio musicale di Paolo Cimmino proposto con Armando Colucci al pianoforte e Mario Verace al sax alto e soprano e “Suite Percussion” che rappresenta un ideale percorso ritmico/vitalistico dal quale partire per addentrarsi in un sentiero nel quale l’esplorazione sonora tende a stratificare la capacità percettiva esteriore/interiore di chi ascolta. Sabato 13 luglio (ore 21, ingresso 25 euro) all’Area Archeologica di Fratte c’è Theo Croker in concerto. Nominato ai Grammy più volte, è musicista, compositore, produttore e influencer. L’evento è a cura di Hub Music Project. Domenica 14 luglio si torna a Villa Guariglia (ore 21, ingresso gratuito) per le Giornate shakespeariane a cura dell’Associazione Ridete sotto i baffi: la Compagnia Toy presenta “Shakespeare Revolution”, scritto e diretto da Gianni D’Amato.

Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno con il contributo della Provincia di Salerno, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, della Camera di Commercio/Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione di Comunità Salernitana, e il patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Salerno, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e delle ACLI Provinciale di Salerno.