Le proposte di acquisto più interessanti da Salerno Immobiliare

Questo mese ospitiamo nella rubrica “House 24” le migliori proposte immobiliari su Salerno dell’agenzia Salerno Immobiliare

Pastena centro – 3 vani

Nel cuore di Pastena, a due passi dal lungomare, dai servizi principali, dalla metropolitana e dai negozi. Posto ad un 6° ed ultimo piano di fabbricato con ascensore, la soluzione balconata gode di luce ad ogni ora del giorno. Internamente l’appartamento è così composto: salone, cucina semi abitabile, 2 camere da letto, un bagno ed un ripostiglio. Completo di riscaldamento autonomo, condizionatori e doppi infissi. Libero subito. Classe D.

Torrione – 5 vani con terrazzo

Appartamento ristrutturato al centro di Torrione, a due passi da Via Del Mercato, Via Del Pezzo, dal lungomare, da scuole, attività commerciali, mezzi pubblici e ogni tipo di servizio. L’appartamento, posto ad un 1° piano con ascensore e senza barriere architettoniche, è composto da: salone e sala da pranzo, 3 ampie camere da letto, cucina abitabile, 2 bagni e 2 ripostigli. La soluzione è internamente da ristrutturare; luminosa grazie alla sua doppia esposizione, gode di balconi e un ampio terrazzo a livello di circa 80mq. Riscaldamento autonomo. Libero subito. Classe G.

Pastena – 5 vani con posto auto

Appartamento spazioso e luminoso che ti offra tutto il comfort di cui hai bisogno? Allora non perdere questa occasione!

Questa splendida soluzione con tripla esposizione situata in parco permette di godere a pieno della tranquillità della zona senza rinunciare alla centralità e ai servizi. L’appartamento, posto ad un 4° piano con ascensore, si sviluppa su una superficie di c.a. 168mq, ed è composto da: ampio ingresso, salone, 4 camere, cucina abitabile, 2 terrazzini, 2 bagni e un ripostiglio. Completa l’appartamento un posto auto scoperto in parco. Questo appartamento risulta perfetto per: famiglie con bambini, coppie e professionisti.

Mercatello – 3 vani nuova costruzione

Appartamento di recente costruzione, situato in Via Pepe, potrebbe essere la soluzione ideale per te. L’appartamento ha una superficie di 80 mq ca. ed è composto da salone con cucina a vista, camere da letto, 2 bagni, 2 balconi abitabili. L’appartamento è situato in una zona servita da tutti i comfort, tra cui negozi, bar, ristoranti e scuole. È inoltre ben collegato con i mezzi pubblici. Attualmente la soluzione è locata fino a gennaio 2026 con rendita annua di 7200? con possibilità di acquisto box.

Sant’Eustachio – 5 vani in parco

In contesto tranquillo, vicino all’imbocco della tangenziale, alla fermata della metro e ogni tipo di servizio senza rinunciare alla vicinanza dal centro città, ampia metratura di circa 120mq con balconi abitabili e numerosi spazi funzionali. La soluzione è così composta da salone con camino, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, cameretta, studio, 2 bagni, ripostiglio. Posta ad un 3° piano con ascensore, permette di godere di una visuale aperta e luminosa. Completa la soluzione un ampio sottotetto con possibilità di acquisto box in parco.

Scopri tutte le proposte di Salerno Immobiliare su www.salernoimmobiliare.com oppure viene a trovarci in agenzia. Siamo in via Trento 35 al centro di Pastena.