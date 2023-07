Le giornate dell’Oro Giallo, A fronne ‘e limone, sabato 15 e domenica 16 a Cetara

Torna protagonista il limone a Cetara. Sull’oro giallo della costiera, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’associazione di promozione sociale L’Innesto propone una due giorni di riflessioni. I temi specifici trattati quest’anno sono il valore della limonicoltura per il territorio eil ruolo delle associazioni nella tutela dell’identità e delle tradizioni locali.

Si parte sabato15 luglio 2023, alle ore 19,00,con un serrato confrontosu Il valore del limone, il lavoro dei contadini. Ai saluti istituzionali dei rappresentanti del comune(il consigliere delegato all’agricoltura Umberto Benincasa e il consigliere delegato al turismo Daniele D’Elia) seguiràl’introduzione del tema, a cura del presidente Secondo Squizzato. Moderati dal giornalista Emiliano Amato, direttore de ‘Il Quotidiano della Costiera’, si susseguiranno gli interventi del geologo Giuseppe Di Crescenzo, della biologa nutrizionista Valentina Di Giovanni, dell’agronomo Antonio Gaetano Carrano. ‘Non può passare sotto silenzio – ha dichiarato Squizzato – che anche quest’anno per tanti, troppi contadini, è diventato difficilissimo spuntare un prezzo dignitoso per il limone, almeno per fronteggiare in parte le spese, senza contare il lavoro.E’ necessario passaredalle parole alle proposte concrete.’ Concluderanno la prima serata l’animazione musicale,a cura de ‘I Posteggiatori Abusivi’, e una degustazione di specialità a base di limone.

Domenica 16 luglio 2023, sempre alle ore 19,00 è programmato un confronto sul tema Le associazioni, linfa del territorio: per la difesa dell’identità locale. Dopo il saluto del sindaco, Fortunato della Monica e della consigliera delegata alla cultura, Cinzia Forcellino, i rappresentanti delle associazioni attive sul territorio racconteranno la propria esperienza di impegno, con la prospettiva di imbastire una rete di associazioni locali per concorrere all’animazione della comunità locale. Interverranno i presidenti della Pro Loco, Antonio De Santis, di Uniti per Erchie, Luigi De Iuliis, di Amici delle Alici, Secondo Squizzato, la vice presidente de ‘L’Innesto’ Elisa Di Crescenzo e il responsabile del nucleo di Protezione Civile, Francesco Crescenzo. Sono stati invitati i rappresentanti di altre associazioni del territorio. ModeraAntonio Di Giovanni, giornalista de ‘La Città’ di Salerno. Al termine e durante la degustazione di piatti a base di limone, sarà proiettato un video che assembla le immagini storiche relative alle iniziative di valorizzazione delle tradizioni localirealizzate dalle associazioni a partire dagli anni ‘70. Le Giornate dell’Oro Giallo, A fronne ‘e limone, oltre che dal comune, è supportata da Olitalia e dalle aziende vinicole del territorio (Marisa Cuomo di Furore, Ettore Sammarco di Ravello, Cantine Monte di Grazie e Ida Giordano di Tramonti). Le degustazioni aiuteranno a raccogliere fondi per supportare le attività dell’associazione che, da oltre un anno, ha messo al centro dell’impegno la tematica dei piccoli coltivatori di limoni e altre questioni ambientali.Nelle mattinate del 15 e 16 luglio è prevista lavisita guidata nei limoneti,su prenotazione (per informazioni:089262911 e 3480134049), in località ‘Corso vecchio’, con partenza da P.zza S. Maria di Costantinopoli, overso la frazione Fuenti,con partenza dal piazzale del cimitero.