“Le Buone Stelle della Piana del Sele”, 10 febbraio a Battipaglia a cura del Rotary.

L’appuntamento è per la sera del 10 febbraio 2023, alle ore 20:30, presso le sale dell’Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari di Battipaglia.

I 4 cuochi stellati della Piana del Sele, nelle persone di Fabio Pesticcio del ristorante Il Papavero* (Eboli), Marco Rispo del ristorante Le Trabe * (Paestum), Giovanni Solofra del ristorante Tre Olivi ** (Paestum) e Cristian Torsiello dell’Osteria Arbustico * (Paestum), cucineranno per la prima volta insieme in questa occasione straordinaria, e saranno supportati dai professori e dagli studenti dell’Istituto Enzo Ferrari, che ospiterà la cena grazie alla disponibilità e sensibilità della dirigente Daniela Palma.

All’evento parteciperà anche la “Chef dei grani” Helga Liberto con i suoi lievitati.

Il ricco menù della serata vedrà l’esaltazione delle eccellenze locali, con specialità gastronomiche a base di verdure, latticini, carne e dolci che delizieranno il palato dei partecipanti

Il tutto sarà accompagnato da pregiati vini, oli evo e soffici lievitati.

L’iniziativa si avvale della consulenza del giornalista Luciano Pignataro e di Valerio Calabrese, direttore del Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi.

Il ricavato della cena sarà utilizzato in parte per realizzare aree ludiche e riqualificare aree verdi presenti in città con la collaborazione di Legambiente, in parte per sostenere la locale mensa dei poveri, ed in parte per dare un contributo alla Rotary Foundation, che fino ad oggi ha speso oltre 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita.